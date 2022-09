Conductora de app sufrió violento robo a mano armada por pasajeros que en realidad eran ladrones

En la comuna de Puente Alto, Chile, se presentó un angustiante robo a mano armada en el que tres delincuentes, que se hicieron pasar por pasajeros, asaltaron a la conductora de una plataforma móvil.



Una cámara ubicada en la parte delantera del vehículo captó el momento en el que los tres delincuentes eran transportados por la mujer.

Cuando se aproximaban al lugar de destino, uno de los hombres se mostró confundido pues compartió que no solía ubicarse con facilidad.

Después de algunas vueltas por la zona, la mujer y sus acompañantes terminaron en un lugar poco concurrido. Cuando la conductora detiene el automóvil, los maleantes proceden a realizar su fechoría.

Uno de ellos, quien se encontraba detrás del asiento del conductor, agarró por el cuello a la mujer mientras en una de sus manos portaba un arma de fuego. Los otros dos sujetos aprovecharon el momento para hurtar las pertenencias de la señora, llevándose así su celular.

Al verse amenazada, la conductora empezó a gritar por ayuda. Asustados, los maleantes salieron del vehículo y la mujer aprovechó para escapar.

En imágenes posteriores se puede ver a la señora llamando a lo que, al parecer, es el servicio de emergencia de la aplicación.

Algo agitada, la explicó lo ocurrido a la persona al otro lado del teléfono: "Me querían robar el auto. Arranqué... No la escucho, perdón. Voy arrancando. Fueron unos 'cabros chicos' que me querían asaltar cerca de mi casa. No sé si ir a los Carabineros. Me robaron el teléfono", concluyó en el video.