Conductora de bus en Barcelona bajó a pasajero que la acosó: “Estoy haciendo que me respetes”

En video quedó captado el momento en el que la conductora de un bus en Barcelona , España, hizo descender del vehículo a uno de los pasajeros porque la habría estado acosando. El episodio se registró la madrugada del pasado sábado 22 de abril.

En el video se observa a la conductora encarar al supuesto acosador, quien estaría en estado de embriaguez.

“Bájate del bus, bájate, lo que yo estoy haciendo es que me respetes”, dijo la conductora.

Al parecer, el hombre estaba haciéndole comentarios de índole sexual a la mujer hasta que socavó su paciencia.

Publicidad

“Te he pedido, por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles y sigues con las mismas”, exclamó la conductora.

“No me hace falta llamar a la Policía ni perder aquí 20 minutos, yo y ellos (los pasajeros). La próxima bebes menos o te callas antes”, dijo al pedirle que descendiera del vehículo.

🔴 ATENCIÓ | Una conductora expulsa un home de l’autobús a Barcelona que no parava de fer comentaris sexualitzats cap a ella. Els fets van passar dissabte prop de les cinc de la matinada. pic.twitter.com/tXvlVExt25 — Emili Puig (@emilipuig_) April 24, 2023

“Luego si quieres a llorar y llama guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él”, agregó la conductora.

Publicidad

En la grabación se alcanza a escuchar cuando otra pasajera se suma a la petición de la conductora.

“Bájate del bus, te lo dijo 10 veces”, expresó la usuaria.

Finalmente, el hombre decide bajar del vehículo de transporte público.

Según informó este lunes El País de España, la empresa operadora, Tusgsal, dependiente del Área Metropolitana de Barcelona, confirmó a ese medio que “la conductora se encuentra bien tras la denuncia y que han abierto una investigación y activado el protocolo habitual para estos casos”.

Publicidad

El episodio se presentó hacia las cuatro de la mañana del sábado 22 de abril en un autobús nocturno de la línea N1, indicó el medio citado.

“Esa conductora tiene todos mis respetos. Lo que tienen que aguantar los buseros a esas horas no está pagado”, comentaron usuarios en redes sociales.

En otras noticias, catorce personas fueron detenidas en la provincia de Murcia, España, acusadas de un delito de explotación sexual de mujeres y hombres procedentes de Colombia.

Publicidad

Entre las quince víctimas liberadas se encontraban cuatro hermanas del cabecilla, que cumple ya prisión preventiva; se aprovechaba de la relación de parentesco y de la situación de precariedad en Colombia para ayudarlas a viajar a España con el fin de encontrar trabajo.