Conductora de bus escolar amarró a niño de 10 años con cinta adhesiva

Una conductora de bus escolar fue arrestada por agredir a un niño de 10 años que viajaba en su vehículo. Con cinta, la mujer amarró al pequeño a una silla.



El fiscal de distrito del condado de Delaware, Jack Stollsteimer, anunció que se han presentado cargos contra Juliet Pratt, una conductora de bus escolar de 54 años, por restricción ilegal, encarcelamiento falso, poner en peligro el bienestar de un niño y agresión.

Estos delitos se le imputaron a Pratt porque el 8 de marzo de 2023 los agentes del Departamento de Policía de Upper Darby, Pensilvania, debieron asistir a la Escuela Primaria Hillcrest al ser informados de que un menor de 10 años había sido agredido por la conductora de bus escolar que lo transportaba al centro educativo.

Al revisar las cámaras de seguridad se vio que el menor, quien estaba sujetado por el arnés de seguridad del vehículo, fue sujetado a la silla por la conductora con cinta adhesiva que le envolvió el pecho y los tobillos, para después tener que ser liberado con un cortador de cinturones de seguridad.

“A los conductores de autobuses se les confía una enorme responsabilidad cada vez que se ponen al volante. Además de ser conductores seguros, también esperamos que traten a los niños bajo su cuidado con dignidad y respeto”, expresó el fiscal.

Stollsteimer agregó que “usar cinta adhesiva en un niño que ya estaba completamente sujeto en el arnés del vehículo no solo era imperdonable, también era peligroso”, debido a que, “si hubiera ocurrido un accidente, este niño no habría podido liberarse de la cinta. Simplemente, no hay excusa para esta conducta, por lo que se han presentado estos cargos”.

A pesar de la actitud de Pratt, el fiscal extendió su agradecimiento a los cientos de conductores del condado que transportan a los menores diariamente. “Como hijo de un conductor de autobús de SEPTA, sé de primera mano que es un trabajo difícil que rara vez recibe el reconocimiento que merece, y no queremos que este caso desmerezca el gran trabajo que realizan en apoyo de los niños de este condado”, expresó.

Según Law&Crime, la conductora de bus escolar fue liberada al pagar una fianza de $25.000 dólares. Su abogado le dijo a una cadena local que las acciones de su representada “no fueron maliciosas” y que solo intentó “evitar que el niño pateara excesivamente el autobús y otros estudiantes”.

