Confirman condena de 4 años de cárcel para Berlusconi por fraude fiscal

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado a 4 años de cárcel por un delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset.

Asimismo, los jueces confirmaron la pena de inhabilitación durante cinco años para el desempeño de cargos públicos de 'Il Cavaliere'.

Se trata de un nuevo revés judicial para el político conservador, que había intentado parar el proceso en varias ocasiones e incluso pidió que el caso fuera trasladado al Tribunal de Brescia, alegando que en el de Milán existía un prejuicio contra él.

Sin embargo, la condena no es definitiva, ya que Berlusconi todavía puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y además, en caso de que la resolución fuera confirmada en esa última instancia, 'Il Cavaliere' podría acogerse a la ley sobre indultos, por la que se le condonarían tres de los cuatro años de cárcel.

En el caso de la inhabilitación de cargos públicos, que podría suponer su alejamiento de la política activa, que desempeña actualmente con un escaño en el Senado y como líder del conservador Pueblo de la Libertad (PDL), ésta tampoco empezará a contar hasta que exista una sentencia en firme.

Tras conocerse la sentencia, uno de los abogados de Berlusconi, Nicolò Ghedini, manifestó que se esperaban este resultado y lamentó que sobre los jueces pesó más el prejuicio que "la fuerza de los hechos".

El letrado señaló que los magistrados no escucharon durante el proceso a ninguno de los testigos presentados por la defensa ni de los documentos presentados para apoyar su tesis de inocencia.

El abogado defensor de Berlusconi también señaló que en su resolución los jueces no tuvieron en cuenta la decisión de la Justicia en otro proceso relacionado, el Mediatrade, en el que, tanto en Milán como en Roma, el ex primer ministro quedó libre de cargos.

Roma (Italia)