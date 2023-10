Confirman muerte de Ivonne Rubio, colombiana desaparecida tras ataque de Hamás

Ivonne Rubio, la colombiana desaparecida tras el ataque de Hamás, está muerta. Así lo confirmó la familia de Antonio Mesías Montaño, su pareja, también colombiano y cuyo paradero es desconocido aún.



Julio César Rubio, padre de Ivonne Rubio, había relatado en Caracol Ahora que su hija los llamó el sábado 7 de octubre a las 7:15 de la mañana para decirles que la guerra había estallado y que iba a buscar un búnker para refugiarse del ataque perpetrado por el grupo islamista palestino Hamás.

“Nosotros pensamos que todo estaba bien, pero después intentamos llamarla otra vez” y no respondió, detalló con la voz entrecortada.

“Estamos destrozados, ustedes no saben el mal que nos han hecho estos terroristas, no he parado de orar, no dormimos, no comemos, no tenemos vida” continuó el hombre, mientras intentaba recuperar el hilo de la conversación.

Según los padres de Ivonne Rubio, los milicianos de Hamás “no tienen límite con nada, el mundo no los conoce como son, pero ellos son desalmados, no son personas normales. Si vieran las imágenes, pisotearon los cadáveres, se llevaron a la gente, a los civiles. Hacen todo sin compasión, con niños y con turistas, no hay discriminación alguna, dispararon contra todos y a los otros los secuestraron, los tienen como presos, como rehenes, estamos esperando que el Gobierno de Israel nos dé información”, aseveró.

Publicidad

El padre de la joven cuestionó al presidente Gustavo Petro porque "está apoyando a los terroristas, pero no debe ser así".

“Yo creo que el pueblo colombiano tiene que reconsiderar las cosas, ver las imágenes reales, ver la realidad, nosotros no podemos estar nunca del lado de los terroristas”, puntualizó. “Tenemos que defender la libertad de expresión, la libertad de culto y esas cosas para que seamos realmente un pueblo libre, que tengamos democracia de verdad, nosotros no podemos compartir eso”, acotó.