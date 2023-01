Confunden un electrocardiograma y termina siendo tratado por un infarto que no tenía

El paciente llegó a un hospital de Zaragoza, España, por una dolencia menor pero tras el error terminó hospitalizado cinco días y con un cateterismo.

El hecho ocurrió en 2017, pero solo hasta se dio a conocer luego de que la Sanidad española aceptara el error y aceptara indemnizarlo con 475 euros, muchos menos de los 15 mil que había solicitado en una demanda que entabló.

Según explica la prensa española, el hombre, del que se desconoce su identidad, acudió al centro de salud Fuentes de Ebro con un dolor en el pecho y una sensación molesta al respirar.

La doctora le hizo unas preguntas de rutina para su diagnóstico y luego ordenó un electrocardiograma.

Su percepción inicial era de que se trataba de una pericarditis vírica, pues hay un antecedente de fiebre y por las características del dolor, que no se irradiaba ni por los brazos ni la mandíbula.

Sin embargo, cuando le entregaron el electrocardiograma este mostraba los signos de un infarto. La profesional activó el protocolo y solicitó una ambulancia para que lo trasladen al Hospital Miguel Servet, de mayor nivel.

En la móvil le realizaron otro electrocardiograma que no mostraba lo mismo que el primero y en el hospital le hicieron un nuevo con un resultado similar al segundo.

Desconcertados, los médicos deciden hacerle un cateterismo para llegar hasta el corazón y descifrar lo que sucedía.

Esta es una prueba delicada, en la que se insertan catéteres para llega al corazón. Se realiza con anestesia local e implica algunos riesgos para el paciente.

El resultado, obviamente, confirmó los dos últimos electros. Al hacer una revisión del primer examen, la clínica descubrió que el primero no pertenecía al paciente ya que, aunque no tenía el nombre, estaba fechado un día antes.

Molesto, el hombre entabló una reclamación al gobierno aragonés. No solo lo habían tratado de urgencia como víctima de un infarto, le aplicaron anestesia, le hicieron un cateterismo que no necesitaba, estuvo hospitalizado cinco días sino que, además, se llevó el susto de la vida.

La administración regional reconoció en días pasados el error, pero solo le reconoció 475 de los 15.000 euros que pedía ya que, además, había tenido que estar incapacitado 24 días.

El sistema para imprimir los electrocardiogramas ha sido cambiado desde el incidente.