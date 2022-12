Confusión sobre repatriación de colombianos víctimas de atentado en Túnez

Otras víctimas del atentado, sobrevivientes del ataque, detallaron el terror de que sufrieron.

Una turista miamense y su esposo celebraban sus 25 años de matrimonio con un crucero y recorrían el Museo Nacional del Bardo, en Túnez, como parte de una excursión, cuando los atentados terroristas a la instalación el miércoles los sorprendieron.

Giovanna González, de 46 años y su esposo Héctor González terminaron el recorrido del museo y la mujer fue al baño. "Ahí fue cuando comenzaron a disparar contra todo el mundo", dijo González, quien agrega que vio a un hombre armado vestido con camisa blanca y pantalones estilo militar. Fue en ese momento que ella y su esposo decidieron reingresar al museo.

"Corrimos porque el hombre estaba detrás de nosotros, disparando contra todo", contó González en una entrevista con The Associated Press el viernes al desembarcar de su crucero en Barcelona. "Todos corrían en diferentes direcciones", todos trataban de buscar una salida, añadió.

Su esposo le dijo que no regresara al baño, así que se ocultaron detrás de unas columnatas durante tres o cuatro horas, asustados ante el ruido de los disparos y dos explosiones que dijo parecían bombas.

"Cuando sentí que las balas sonaban más cerca, tratamos de ocultarnos en lugares diferentes y corríamos de un lugar a otro", dijo. "Cambiamos de posición muchas veces".