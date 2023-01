Congresistas de EE. UU. reiteraron respaldo a Colombia para lidiar con crisis de Venezuela

Nancy Pelosi felicitó al presidente y al país por recibir un millón de venezolanos. En lo que no hay consenso en el legislativo es en una posible intervención militar.

El respaldo a una transición hacia la democracia en Venezuela es bipartidista y siendo Colombia históricamente un aliado estratégico de Estados Unidos en la región no sobraron las muestras de apoyo al presidente Duque en el Congreso.

El congresista demócrata Albio Sires señaló: “El presidente Duque necesita toda la ayuda que le podamos dar”.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, también hizo parte de las voces de apoyo: “Estamos muy interesados en ver cómo avanzamos en el tema Venezuela. Felicito al presidente y a Colombia por recibir un millón de refugiados venezolanos”.

Sin embargo, los congresistas no coinciden en una intervención militar en el vecino país, hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha descartado.

“No quiero una invasión militar de Estados Unidos, no es la respuesta y no se deben cruzar ciertas líneas”, indicó el demócrata Gregory Meeks.

En reunión con Iván Duque, Trump dijo que no descarta enviar 5.000 tropas estadounidenses a Colombia No obstante, la paciencia con el régimen de Nicolás Maduro y el bloqueo al ingreso de las ayudas humanitarias se agota.

Ante esto se manifestó la congresista por el partido demócrata Donna Shalala: “El plazo era ayer. Ningún venezolano debería estar muriéndose de hambre porque su gobierno ilegítimo les bloquea el acceso a alimentos y medicamentos”.

Este jueves, el presidente Duque se reunirá con legisladores del comité de relaciones exteriores del Senado, mientras que en la OEA se estará realizando una conferencia mundial para discutir la crisis humanitaria en Venezuela.