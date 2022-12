Congreso brasileño decidió abrir juicio político contra Dilma Rousseff

Una comisión parlamentaria brasileña recomendó el lunes abrir un juicio de destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, una decisión que deberá ser ratificada por la Cámara de diputados en los próximos días.

La decisión fue aprobada por 38 votos a favor y 27 en contra, tras diez horas de debates que concluyeron en medio de una gritería entre adversarios y partidarios de la jefa de Estado, en caída libre de popularidad menos de dos años después de su reelección.

Si la Cámara de Diputados convalida la decisión por una mayoría de dos tercios, y luego el Senado la ratifica, Rousseff sería separada de su cargo por un plazo máximo de 180 días, en espera de que la cámara alta dé su fallo definitivo.

El vicepresidente centrista Michel Temer, convertido en su máximo adversario, la reemplazaría hasta el fin de su mandato en 2018.

La tensión de la jornada se acrecentó con la filtración de un audio en el cual se oye a Temer ensayando un discurso a la nación, como si la partida de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) fuese ya una mera formalidad.

El PT denunció "un golpismo descarado" y el diputado Silvio Costa acusó a Temer de ser "el mayor traidor de la historia de Brasil".

El gobierno daba por perdida la votación en esa instancia, aunque está decidido a librar la gran batalla en la Cámara baja, para impedir que los partidarios del impeachment obtengan los 342 votos (de un total de 513) necesarios para dar seguimiento al proceso.

La euforia reinaba sin embargo en el lado opositor, que festejó el resultado en la comisión entonando el himno nacional y la popular tonada mexicana "Canta y no llores".

"Estamos seguros que vamos a conseguir 380 votos (...) El gobierno del PT se acabó", se entusiasmó el diputado Pauderney Avelino, del partido de derecha DEM.

El relator de la comisión, Jovair Arantes, consideró al abrir el debate que "hay indicios suficientes de que la denunciada practicó actos que pueden ser considerados como crimen de responsabilidad", por haber autorizado gastos no presupuestados sin la aprobación del Congreso en 2014, el año de su reelección, y en 2015.

El Abogado General del Estado, José Eduardo Cardozo, instó en cambio a declarar "nulo" el proceso, por considerar que no existían cargos susceptibles de justificar una decisión de semejante gravedad.

Fuera del Congreso, la policía tendió vallas a lo largo de la explanada de los ministerios, para separar a los centenares de miles de manifestantes de ambos bandos que se espera lleguen a Brasilia el fin de semana para presionar los debates del plenario de la Cámara.

La crisis, potenciada por una recesión económica que entra en su segundo año, crea incertidumbre sobre si será Rousseff o su vicepresidente, Michel Temer, quien inaugure los Juegos Olímpicos de Rio el próximo 5 de agosto.