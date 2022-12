Congreso de EE. UU. pidió al FBI toda la información de conversaciones entre su exdirector y Trump

Presidente estadounidense habría presionado a James Comey para que cerrara una investigación que afectaba a uno de sus funcionarios.

La solicitud de la información fue hecha por el presidente del comité de inteligencia de la Cámara, el republicano Jason Chaffetz.

Senadores piden a Trump revelar supuestas grabaciones con el... El buró oficial de investigaciones tendrá que suministrar memorandos, notas, resúmenes y grabaciones, en las cuales Comey habría dejado constancia de la petición que le hizo el mandatario sobre cerrar una investigación al exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

La situación del mandatario estadounidense es cada día más incómoda: ya fue acusado de haber revelado demasiado a diplomáticos rusos y ahora de intentar cerrar una investigación federal.

Trump dice tener derecho a compartir información con Rusia, tras... Según el diario The New York Times, Trump le pidió al jefe del FBI James Comey, a quien despidió la semana pasada, que "abandonara" una investigación sobre el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Ese pedido del presidente, que consta en un memorando confidencial de Comey citado por el diario, representaba una interferencia directa en una investigación en curso y una posible obstrucción de la justicia.

Michael Flynn "es un buen tipo. Espero que pueda abandonar" esta investigación, habría dicho Trump a Comey durante una conversación en el salón oval el 14 de febrero, informa The New York Times.

"Espero que pueda ver el modo de dejar esto, de dejar ir a Flynn", agrega el documento.

Flynn fue obligado a dimitir el 13 de febrero por haber omitido revelar los repetidos contactos que mantuvo con el embajador ruso en Washington el año pasado, durante los cuales habría abordado las sanciones estadounidenses a Moscú.

También es objeto de una investigación del Pentágono sobre pagos de empresas vinculadas al gobierno ruso.

Trump reconoció haberse reunido con el director del FBI para saber si... Según The New York Times, el exjefe del FBI había adquirido el hábito de redactar memorandos sobre esas conversaciones con Donald Trump debido a que las percibía como "intentos inapropiados del presidente de influir en una investigación en curso".

La Casa Blanca reaccionó inmediatamente afirmando en un comunicado que "el presidente jamás le pidió a Comey ni a otra persona que cerrara una investigación, incluida una investigación sobre el general Flynn".

Las notas de un agente del FBI son generalmente consideradas ante un tribunal como pruebas creíbles de que una conversación efectivamente tuvo lugar.