Congreso de EE. UU. presenta iniciativa para reparar a descendientes de esclavos

La discusión del proyecto de ley se realiza justo cuando se cumple el aniversario número 154 de la emancipación de los afrodescendientes.

Congresistas estadounidenses presentaron el miércoles el proyecto para estudiar reparaciones a descendientes de esclavos afros, un tema sensible en un país donde las tensiones raciales siguen vigentes.

La iniciativa, nombrada HR40, busca crear una comisión parlamentaria para estudiar la discriminación sufrida por los descendientes de esclavos y realizar recomendaciones sobre eventuales "soluciones apropiadas".

El texto ha sido presentado regularmente al Congreso desde 1989, pero nunca ha sido sometido a votación.

Este año se conmemora el aniversario 400 de la llegada de los primeros esclavos a suelo estadounidense.

Este miércoles, la audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en el aniversario del fin oficial de la esclavitud en 1865, dos años después de su abolición.

La iniciativa HR40 "es la respuesta esperada desde hace mucho tiempo de Estados Unidos", sobre la esclavitud, aseguró Sheila Jackson Lee, quien introdujo la propuesta. "No les exigimos a los estadounidenses que realicen un pago", aclaró.

Según varios académicos, la deuda de Estados Unidos con los antiguos esclavos sería de miles de millones de dólares.

La minoría afroamericana (13,4% de la población) tiene derecho a una parte de la riqueza que sus ancestros ayudaron a desarrollar, aseguró Jackson. "Aquellos que cosecharon algodón han creado la riqueza fundamental de este país", agregó.

"Los negros no necesitan excusas", sino una política de lucha contra las disparidades, afirmó el periodista negro Coleman Hughes, quien se opone a la compensación financiera. Citó casos de racismo y discriminación presentes en materia de vivienda, empleo, sanidad y justicia.

Según el sitio Federal Safet Net, un 21,2% de los negros estadounidenses vivían en 2017 bajo el umbral de la pobreza, en comparación con el 8,7% de los blancos.

El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, rechazó el martes la idea de una compensación por "algo que sucedió hace 150 años y del cual ninguno de los que viven hoy en día es responsable".

El senador demócrata Cory Booker, quien es afroamericano, dijo a la radio Sirius XM que las declaraciones de McConnell evidenciaban una "tremenda ignorancia".