Congreso de los Estados Unidos, dividido y a la expectativa por llegada al poder de Gustavo Petro

A dos días de que Gustavo Petro asuma el poder en Colombia , en Washington el ruido no es menor. “Si él no cree en la democracia o la libertad, si él no quiere reducir las drogas que están entrando a este país, si quiere ser amigo de Maduro y del régimen de Castro, pues no creo que ese sea un país en el que tengamos que invertir”, expresó el senador republicano Rick Scott.

“Yo estoy listo para comenzar una relación con esta persona, la relación es bien importante”, indicó por el contrario el demócrata Tim Kaine.

Hasta ahora, los ánimos en el Congreso de Estados Unidos sugieren que el respaldo a Colombia, que históricamente ha sido bipartidista, puede caer en la polarización que hoy caracteriza prácticamente toda la agenda legislativa en Washington.

Durante la administración Biden, Colombia ha recibido cerca de mil millones de dólares en recursos de asistencia, gracias al respaldo sólido del Congreso. Y para el 2023, la cifra puede rondar los 500 millones de dólares, teniendo en cuenta los textos de los comités de apropiaciones que están en tránsito en Senado y Cámara. Uno de los senadores claves en esa negociación es Bill Hagerty, quien es un poco más moderado que sus colegas republicanos.

“Espero que él siga cooperando con políticas que le ayuden tanto a Colombia como a los intereses de Estados Unidos allá. Lo que me perturbaría mucho ver es un incremento en la cercanía con Rusia, Cuba o China”, indicó Hagerty.

Una de las oposiciones más férreas que el presidente electo tendrá en el Congreso vendrá del senador de Texas Ted Cruz, quien se tomó la plenaria del Senado para lanzar una arremetida contra Gustavo Petro y anunciar la presentación de un proyecto que bautizó la ley precaución.

“Esta ley condicionará extensamente toda nuestra ayuda a Colombia, basada en el camino que Petro escoja”, indicó Cruz.

Si Petro da pasos hacia atrás en la lucha antinarcóticos, o en cooperación contra grupos criminales, recursos importantes no se desembolsarían; esa es la promesa de Cruz, que bajo, las condiciones actuales, requiere respaldo de los demócratas. Algo que parece inviable.

El senador demócrata Tim Kayne aseguró que “hay que apoyar y ayudar en valores y hay tantos asuntos como comercio, seguridad y otros asuntos que necesitan una relación fuerte. Entonces yo tengo confianza que podemos continuar esa relación importante".

El embajador designado por Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo, ya ha sostenido reuniones claves con congresistas para buscar mantener el respaldo.