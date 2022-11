Conmovedor anuncio de Piqué: “Hace semanas la gente habla de mí; ahora quiero ser yo quien hable”

Gerard Piqué hizo este jueves, 3 de noviembre, un anuncio que sorprendió a todos sus seguidores. “Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí”, esas fueron las emotivas palabras con las que el futbolista, de 35 años, inició el video en el que hace un recorrido por su historia deportiva.

En el clip, de poco más de dos minutos, Gerard Piqué recuerda que su amor por el fútbol y su actual equipo, Barcelona, es de toda la vida.

“El fútbol me ha dado todo. El Barca me lo ha dado todo. Vosotros, culers, me lo habéis dado todo y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo”, enfatizó.

Además de agradecerle a la afición del Barcelona su apoyo, Gerard Piqué aseguró que ahora estará con ellos también alentando desde la tribuna y "transmitiré mi amor por el Barca a mis hijos”.