"No puedo más que dar gracias”: conmovedor mensaje de artista antes de morir por COVID-19

Santiago Lusardi, un actor, compositor y director de coro y orquesta argentino, murió a los 41 años a causa de coronavirus COVID-19 en un hospital de la ciudad de Goa, en la India.

Lusardi estuvo internado por complicaciones propias del virus desde mediados de abril y el primero de mayo envió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, en el que mencionaba el aún intacto deseo que tenía de vivir.

Además, cómo era su lucha para combatir al COVID-19.

“Ahora sí, en pie de guerra”, fue la frase con la que inició su mensaje.

En ese momento llevaba 12 días internado. Pero 18 días después, el músico y actor que dejó sendas huellas por Europa, perdió la batalla más importante.

"Aún queda mucha lucha dar, y tengo sangre en las manos, pero sé que de acá salgo a vivir", escribió Lusardi el pasado 1 de mayo en una carta que publicó en su perfil de Facebook, dio a conocer el diario minutouno.com

"Como os imagináis, no ha sido fácil la soledad, las incertidumbres, los dolores y la lucha diaria por respirar y todo ello siendo testigo de cómo este país al que tanto amo está sufriendo devastado por la pandemia”, escribió.

“Y aquí estoy yo, uno más, como tantas veces en mi vida, luchando en el caos”, agregó.

“Con tanto que la vida me ha dado siempre, lo mucho que me han amado, y los inconmensurables gestos de amor, regalos, personas y la inmensa ternura que he recibido en mi vida, no puedo más que dar gracias y reconocer que tengo el corazón lleno de gratitud”, expresó en medio de la convalecencia.

Tras su muerte el 19 de mayo, la Asociación Argentina de Actores envió un mensaje de condolencias: “Con gran dolor despedimos al actor, compositor y director de coro y orquesta Santiago Lusardi, quien falleció en la India. Desarrolló una importante trayectoria internacional, promoviendo el intercambio y la unión de culturas y religiones desde la música y el teatro”.