Conmovedor: niña ucraniana canta ‘Libre soy’, de Frozen, en un refugio

La pequeña Amelia conmueve al mundo. Se trata de una niña ucraniana que en un refugio antiaéreo en Kiev entona la canción ‘Libre soy’, de la película Frozen, llamando la atención de más de 50 personas que se resguardan allí.

Las imágenes, que no tardaron en hacerse virales, dan cuenta de una de las miles de historias que deja la guerra en Ucrania.

Publicidad

¿Qué ha pasado con los corredores humanitarios?

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, acusó este lunes, 7 de marzo de 2022, al ejército ruso de que la evacuación de civiles en Ucrania hubiera fracasado.

"Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? en su lugar hubo tanques rusos, grads rusos [lanzacohetes rusos], minas rusas", dijo Zelenski .

Publicidad

Esto ocurrió luego de que justamente Rusia anunciara la apertura de los corredores humanitarios, afirmando que cesaría los ataques locales para evacuar a los civiles de las ciudades ucranianas.

"Hoy, 7 de marzo, desde las 10:00, hora de Moscú, Rusia declara el régimen de silencio y abre seis corredores humanitarios. El primero de Kiev a Homel. Otros dos de Mariúpol a Zaporiyia y Rostov del Don; uno de Járkov a Belgorod y dos de Sumy a Belgorod y Poltava”, había dicho Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso.

Publicidad

Francia se pronunció

Ante esta situación, el presidente de Francia, Emanuel Macrón, señaló al Gobierno ruso de ser cínico al decir que los corredores humanitarios estarían habilitados para llevar a los ucranianos a Rusia.

"No son solamente corredores que están amenazados, no es solamente este discurso hipócrita que consiste en decir ‘nosotros vamos a proteger a la gente y llevarlos a Rusia’. Esto no es serio, es moral y políticamente cínico, lo que encuentro intolerable", advirtió Macrón.

Publicidad

De acuerdo con la consejería del Ministerio de Interior de Ucrania, hay 4.000 personas atrapadas en puntos calientes fuera de Kiev.