Conmovedora despedida a Mercedes Castañeda, colombiana que murió en UCI de EE. UU.

Mercedes Castañeda, una bumanguesa que había viajado a Estados Unidos a trabajar, falleció pocos días después de desmayarse mientras realizaba sus labores en Las Vegas, Nevada.



“Ella se fue y siempre estuvo pendiente de nosotras. Quería ayudarnos, ese fue como el gran sueño de ella, sacar adelante a la familia”, dijo Wendy Castañeda, hija de Mercedes Castañeda. Ni ella ni su hermana pudieron viajar a acompañarla.

Mercedes Castañeda, de 49 años, viajó en julio de 2022 a Las Vegas, en el estado de Nevada, para trabajar. “Ella me dijo que estaba almorzando y que cuando saliera del trabajo nos iba a escribir, pero me quedé esperando ese mensaje y nunca llegó. Yo aún le escribo con la esperanza de que algún día me va a volver a escribir, yo le escribo al WhatsApp todavía, la sigo esperando”, agregó Wendy.



La mujer, quien era pensionada de la Policía, tuvo quebrantos de salud mientras trabajaba y al cabo de una semana lamentablemente falleció.

Wendy Castañeda contó que su madre “se desmayó y comenzó a convulsionar y ya ahí fue cuando llegó al hospital y, de una vez, un aneurisma”.

Ante la enfermedad de Mercedes Castañeda y la necesidad de viajar a Estados Unidos, Wendy recurrió hasta el Congreso de Colombia para que le ayudaran a tramitar una visa humanitaria.

Pese a los esfuerzos en Colombia, la salud de Mercedes Castañeda, quien permanecía hospitalizada en Estados Unidos, empeoró y días después partió de este mundo.



La despedida de Mercedes Castañeda

En el hospital en el que murió Mercedes Castañeda en Estados Unidos, los médicos le hicieron una calle de honor para despedirla. Este conmovedor homenaje quedó registrado en video. De fondo se escuchaba la canción ‘Amor eterno’, de Juan Gabriel.

Así fue la calle de honor con la que despidieron a Mercedes Castañeda, una santandereana que viajó a Estados Unidos a cumplir su sueño de un mejor futuro. En días anteriores sus hijas estuvieron pidiendo una visa humanitaria, pero desafortunadamente no pudieron despedirla. pic.twitter.com/re6ohuvFJc — Opina Santander (@OpinaSantander) March 6, 2023

Las hijas de Mercedes Castañeda tomaron la decisión de donar los órganos de su mamá a una fundación de Estados Unidos con el fin de ayudar a salvar otras vidas.

“Me siento en paz y tranquila porque ella siempre fue muy dada a las personas y sé que de alguna manera, haciendo este favor, vamos a ayudar a más gente que lo necesita y sé que ella estaría muy orgullosa de eso”, concluyó Wendy Castañeda en entrevista con Noticias Caracol.