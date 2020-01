¿Conoce de agricultura o servicios generales? Podría calificar para visa temporal en EE. UU.

Colombia está entre los 80 países que se consideran elegibles para un permiso de trabajo por temporadas. Le contamos cómo funciona.

Si usted es trabajador agrícola o tiene experiencia en sectores como jardinería, limpieza, mantenimiento o servicios generales y es ciudadano de uno de los 84 países que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense considera como elegible podría obtener una visa de trabajo temporal en Estados Unidos.

Colombia está en la lista de los elegibles.

“Generalmente lo que hacen las empresas es que ponen anuncios en los países que califican, y entrevistan a las personas. Generalmente tienen a alguien en el país que puede entrevistar a las personas para asegurarse de que sean aptas para ocupar el trabajo”, explica Ángel Leal, abogado de inmigración.

Las personas que aplican deben llegar a Estados Unidos ya con un trabajo, por lo que son los empleadores estadounidenses quienes deben pedir al trabajador.

“Tiene que pedir al obrero individualmente para que pueda entrar, hay un formulario para esto. Ya con el formulario aprobado por inmigración, el obrero se presenta en el consulado para poder entrar. La visa es generalmente por un año prorrogable hasta un máximo de tres años”, dice el abogado.

A quienes les sea aprobada la aplicación obtendrán la visa H2A para trabajadores agrícolas o H2B, que son las visas para mano de obra considerada especializada en sectores como construcción, jardinería, limpieza y mantenimiento.

El experto también aclara que “no es legal entrar al país bajo esa visa y no trabajar para el empleador, igual no es legal entrar con una visa de obrero agrícola y no trabajar en la agricultura”.

Estas visas no ofrecen un camino directo a la residencia permanente en Estados Unidos. Así es que si una persona se queda en el país, luego de que expire ese permiso temporal, se convierte en indocumentado y puede ser deportado.

Activistas aseguran que resulta paradójico que haya escasez de esa mano de obra cuando al mismo tiempo aumentan las deportaciones de personas calificadas para ese tipo de trabajos.