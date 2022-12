Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a Venezuela que acepte envío de misión

Embajadora de EE. UU. fue más allá y aseguró que si gobierno de Maduro no resuelve la crisis debe renunciar a su asiento en ese organismo.

Para el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, la situación económica y social evidencia la urgencia de un análisis imparcial y de la entrega pronta de asistencia.

La embajadora de EE.UU., Nikki Haley, fue más drástica."Si Venezuela no puede, debe retirarse voluntariamente de su sede en el consejo de Derechos Humanos hasta que logre ordenar su propia casa”, dijo.

Agregó que formar parte de este consejo es un privilegio y un país que viola los derechos humanos no debería estar autorizado a tener un sitio en la mesa.

Ante los 47 miembros del consejo, Haley lamentó que la ONU nunca haya estudiado ni emitido una resolución sobre lo que pasa en Venezuela.