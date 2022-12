Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia tras nueva provocación de Corea del Norte

Los ensayos con misiles son "actos escandalosos", estimó el Consejo en su declaración, y pidió a Corea del Norte "frenarlos de inmediato".

"Estas acciones no son sólo una amenaza para la región sino también para todos los estados miembros de la ONU", indica el texto, aprobado por los 15 integrantes del organismo, incluido Japón, miembro no permanente del Consejo.

Los disparos de misiles, "así como otras acciones recientes y declaraciones públicas" de Pionyang "minan deliberadamente la paz regional y la estabilidad", agrega el texto, que no hace referencia a nuevas sanciones contra el gobierno de Kim Jong-Un.

Corea del Norte lanzó otro misil que sobrevoló Japón, hay "cólera en... El nuevo misil tenía capacidad de alcanzar la isla estadounidense de Guam en el Pacífico, según expertos.

Recorrió una distancia inédita de 3.700 km tras haber sido disparado desde un lugar cercano a Pionyang, días después de que el Consejo de Seguridad aprobara una octava serie de sanciones para intentar convencer al régimen norcoreano de negociar sus ilegales programas balístico y nuclear.

ONU limita importación de petróleo a Corea del Norte tras sexto... Esa resolución sancionaba una sexta prueba nuclear norcoreana, de lejos la más potente, en la que según el gobierno de Corea del Norte se hizo explotar una bomba H de un tamaño capaz de ser transportada en un misil.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió a Corea del Norte que el armamento de Washington podría hacer "desmoronarse" el alma de sus enemigos.

"Luego de ver nuestras capacidades (de combate y de respuesta bélica) tengo más confianza que nunca que nuestras opciones son no solamente efectivas sino también demoledoras", dijo Trump en un discurso dirigido al personal de la Fuerza Aérea.

"Situación complicada"

El viernes, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, llamaron a desarrollar "negociaciones directas" con Corea del Norte para terminar con la escalada de tensión.

Según el Kremlin, ambos dirigentes mantuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron sobre "la necesidad de resolver esta situación extremadamente complicada exclusivamente por medios políticos y diplomáticos, retomando negociaciones directas".

Las discusiones entre Pionyang y cinco grandes potencias -Estados Unidos, Rusia, Japón, China y Corea del Sur- están congeladas desde 2008.

Trump prevé reunirse con sus aliados de Corea del Sur y Japón la semana próxima en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, para discutir sobre el caso norcoreano.

Para David Wright, físico de la Union for Concerned Scientists, "Corea del Norte demostró que podía alcanzar Guam con uno de sus misiles, aun si no se sabe qué carga tenía éste, ni su precisión".

Luego que en julio Corea del Norte lanzara dos misiles balísticos intercontinentales (ICBM), que parecieron estar en condiciones de alcanzar parte del continente americano, Trump amenazó con descargar "el fuego y la ira" sobre el país asiático. El régimen de Kim Jung-un replicó entonces que lanzaría cuatro misiles cerca de Guam, donde Washington dispone de instalaciones militares estratégicas.

El 29 de agosto, los norcoreanos lanzaron un misil Hwasong-12, de alcance intermedio, que sobrevoló el archipiélago japonés.

"Si Corea del Norte continúa en esta vía su futuro no será radiante", reaccionó entonces el primer ministro japonés Shinzo Abe, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, instó a China y Rusia, principales respaldos económicos de Pyongyang, a presionar al gobierno de Kim Jong-Un para que cese sus "provocaciones".

Pekín condenó el disparo y llamó a dar pruebas de prudencia.

"El corazón del problema es la oposición entre Corea del Norte y Estados Unidos (...) China no está en el origen de la escalada de tensiones", reaccionó la portavoz de la diplomacia china Hua Chunying.

Las últimas sanciones de la ONU, decididas el lunes, son las más fuertes tomadas hasta ahora, al limitar las exportaciones de petróleo y de productos refinados hacia Pyongyang y prohibir la compra de productos textiles norcoreanos.

Seúl respondió con pruebas militares que incluyeron el lanzamiento de misiles Hyunmu en el mar de Japón, según el ministerio de Defensa. Uno de esos artefactos recorrió 250 km, una distancia suficiente para alcanzar en teoría el lugar de donde partió el misil norcoreano en Sunan, cerca del aeropuerto de Pyongyang.