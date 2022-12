Consejo Nacional Electoral de Venezuela auditará votos restantes

"Luego de una larga discusión para analizar dicha solicitud, hemos acordado (...) ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase dos que se inició en el día de hoy para realizar la auditoría sobre el 46 % de las cajas de recuerdo que no fueron auditadas el día de la elección", dijo la funcionaria.

Las normas electorales en Venezuela señalan que al final de la jornada electoral se debe realizar una "auditoría ciudadana" del 54% de las mesas de votación escogidas al azar, un mecanismo por el que las cajas con los comprobantes de votación se abren, se cuentan los sufragios en voz alta y el resultado se transcribe en una constancia.

La funcionaria electoral dijo que se auditarán 400 cajas por día y el inicio del proceso será anunciado la próxima semana.

El candidato de la oposición Henrique Capriles sostiene que él ganó la elección presidencial y advirtió que no reconocerá la victoria de Maduro hasta que se realice un recuento total de la votación.

El último reporte de la autoridad electoral señaló que con 99.12% de los votos escrutados, Maduro obtuvo 7.563.747 sufragios o el 50,75%, y Capriles 7.296.876 votos o 48,98%. Hay por lo tanto entre ambos una diferencia de 266.871, de más de 14.800.000 sufragios emitidos.

"Esta decisión ha sido tomada atendiendo una situación evidentemente particular y en ningún caso debe ser interpretada como escrutinio alguno", aseguró la titular del organismo.

Dijo que la auditoría se realizará en presencia de técnicos designados por los comandos de campaña de los candidatos a la presidencia.

"El poder electoral toma esta decisión en aras de aportar a un clima de armonía entre venezolanos y venezolanas, pero también para aislar a los sectores violentos que buscan irresponsablemente lesionar la democracia", añadió Lucena.

Oposición aplaude la decisión

Henrique Capriles, aceptó el anuncio realizado por el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE).

"Nosotros aquí, el comando Simón Bolívar, acepta lo que el Consejo Nacional Electoral le ha anunciado al país", indicó en una declaración pública, junto a su equipo de campaña.

"Con esto estamos donde queremos", afirmó.

"Yo quiero hoy felicitar a nuestro pueblo porque esto fue una lucha de ustedes, de las venezolanas y los venezolanos", dijo.

"Esta ha sido una lucha heroica, una lucha espiritual, una lucha por la verdad, que hay que ver todos los obstáculos que todos los venezolano han sorteado han vencido", agregó.

El líder opositor llamó a sus seguidores a ser pacientes y señaló que "este Gobierno (de Maduro) sigue ejerciendo su Gobierno hasta que se resuelva esto, es una historia por capítulos".

Capriles indicó que lo planteado supondrá la revisión de 12.000 cajas, a un ritmo de 400 por día.

"Esto va a tardar unos días (...) todos tenemos que continuar y buscar la verdad (...) la verdad más temprano que tarde saldrá a flote, y va a tener consecuencias la verdad", señaló.

"Nosotros consideramos que en esas 12.000, ahí están los problemas", señaló.

Capriles no dejó pasar la oportunidad de volver a responsabilizar a Maduro de los incidentes en el país, además de acusarle de mentir y de persecución a "servidores públicos" para tratar de "intimidar" tras el resultado del domingo.

"Señores del Gobierno dejen la persecución, dejen el abuso de las instituciones", indicó Capriles, asegurando que tiene reportes que indican que no se han producido ataques a centros médicos como informó el Gobierno.

"Aquí hay un conflicto político y estamos buscándole solución a un conflicto político que lo han generado quienes están allí, quienes toman las decisiones", puntualizó.