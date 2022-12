Constituyente juramenta a gobernadores chavistas y convoca a opositores

Aún no se ha precisado qué ocurrirá con los gobernadores de la Mesa de la Unidad Democrática.

La Asamblea Constituyente venezolana juramentó este miércoles a los 18 gobernadores oficialistas elegidos en las regionales del domingo, en ausencia de los cinco opositores que desconocen al órgano por considerarlo fraudulento.

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, convocó a los gobernadores de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a comparecer ante esa asamblea.

"Quiero felicitar a los gobernadores opositores que ganaron cinco gobernaciones en Venezuela y están formalmente convocados a presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente", expresó Rodríguez al inicio de la ceremonia entre aplausos y consignas en un repleto Palacio Legislativo.

Previo a las elecciones, el presidente Nicolás Maduro advirtió que los gobernadores debían subordinarse a la Constituyente integrada solo por chavistas. El que no se juramente "no toma su cargo y punto", afirmó.

Según la ley, los gobernadores deben juramentarse ante los consejos legislativos de cada estado, la mayoría en manos del partido de gobierno.

Rodríguez también agradeció a los "dirigentes opositores que ya reconocieron los contundentes resultados electorales".

El exgobernador de Lara, Henri Falcón, fue el primer opositor en admitir su derrota. "Nosotros perdimos. Eso hay que aceptarlo y tener gallardía", expresó.

La MUD, que agrupa unos 30 partidos, desconoció los resultados de la elección y denunció irregularidades, no obstante, el poder electoral ha insistido que "voto por voto fue contado".

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, invitada a la juramentación, defendió la transparencia del proceso y dijo que "a los 30 minutos de la elección (los resultados) estaban publicados en la página web" del organismo.

"¿Dónde está el fraude? ¿Cuáles son las pruebas? Estamos seguros de la limpieza y la pureza de los resultados, pero aquellas personas demócratas que lo consideren pueden recurrir a la ley (para impugnar)", dijo Lucena ante los gobernadores oficialistas.

Sin embargo, los resultados del estado Bolívar (sur), donde el oficialismo ganó por 1.471 votos, fueron difundidos la madrugada de este miércoles en medio de denuncias de irregularidades por parte del candidato opositor.