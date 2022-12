Contaminación en India reduce 3 años las vidas de 660 millones de personas

Casi todos los 1.200 millones de habitantes del país respiran en entornos con niveles dañinos de polución, según un estudio realizado por un equipo de economistas ambientalistas de universidades estadounidenses, que subraya la extensión de los problemas en el aire en India tras años de políticas centradas en el crecimiento con pocos miramientos por el medio ambiente.

Se estima que esa contaminación en todo el país le cuesta a más de la mitad de la población al menos 3,2 años de sus vidas, según la investigación dirigida por Michael Greenstone, de la Universidad de Chicago, que colaboró con economistas de Harvard y Yale. Las regiones más contaminadas, en general en el norte de India, también están entre las más pobladas del país asiático.

"La extensión del problema es en realidad mucho mayor de lo que entendemos normalmente", señaló uno de los coautores del informe, Anant Sudarshan, director para India del Instituto de Política Energética en Chicago. "Lo vemos como un problema urbano, pero la dimensión rural se ha ignorado".

Sumados, esos años perdidos suponen un estremecedor total de 2.100 millones de años para todo el país.

Aunque "la definición convencional de crecimiento ha ignorado las consecuencias de la contaminación del aire", dijo Greenstone en un comunicado, "este estudio demuestra que la polución del aire retarda el crecimiento al hacer que la gente muera de forma prematura".

Para su investigación, recogida en el Economic & Political Weekly, los autores se basaron en su trabajo anterior en China, donde determinaron que la esperanza de vida menguaba en tres años por cada 100 microgramos de las diminutas partículas conocidas como PM2,5 por encima de los niveles seguros. Las PM2,5 es un riesgo de salud especialmente importante porque sus partículas tienen un diámetro no mayor a 2,5 micrómetros, lo bastante pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones.

Sin embargo, los autores advirtieron que sus estimaciones podrían ser demasiado conservadoras, ya que se basan en parte en datos de 2012 obtenidos por satélite que tienden a subestimar los niveles de PM2,5.

India tiene una escasa infraestructura para evaluar la calidad del aire, con sensores solo en unas pocas ciudades y prácticamente ninguno en el campo. Sin embargo, la polución rural es alta debido a las plantas industriales, bajos estándares para el combustible, la quema generalizada de residuos y una gran dependencia del diésel para generar electricidad en zonas que no están conectadas con la red general. Además, las corrientes de aire llevan la contaminación a las llanuras bajo la cordillera del Himalaya.

India considera aceptables niveles de PM2,5 de 40 microgramos por metro cúbico, el doble del nivel que la OMS considera seguro. Aun así, el estudio halló que el 99,5 por ciento de la población vive con niveles de contaminación por encima del límite de la OMS.

Aunque India ha prometido ampliar su producción de energía limpia, con grandes impulsos a la energía solar y eólica, también se comprometió a triplicar su capacidad de producción eléctrica a partir de carbón a 450 gigawatios para 2030. Todavía no hay leyes que regulen las emisiones de sustancias contaminantes como el dióxido de azufre o el mercurio, y los estándares para el combustible siguen muy por debajo de las normas europeas, además de que los requisitos que sí existen se ignoran con frecuencia.

Nueva Delhi