Contundente mensaje de médico tras intubar a paciente que no se había vacunado contra el COVID

Un médico español llamado Domingo González es por estos días viral en redes sociales luego de publicar un video en el que envía un contundente mensaje sobre la vacunación contra el COVID-19, esto luego de tener que haber intubado a uno de sus pacientes.

“Soy Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, hago este video para cumplir con la palabra dada a un paciente que hace pocas horas he tenido que intubar”, expresa el médico al inicio de la grabación.

González cuenta que su paciente ingresó con una enfermedad inflamatoria pulmonar, neumonía bilateral, pero finalmente tuvo que ser intubado y sedado tras no poder respirar más con sistemas de apoyo.

“Antes de sedarlo me comprometí a hacer este video para transmitir que se vacunen. Él me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación, en redes sociales y lamentaba no haberlo hecho ahora que se ha visto enfermo”, dice Domingo.

El médico aclara que su paciente no era negacionista, pero sí estaba influenciado por estas ideas y por eso hace un fuerte llamado a la sociedad ante los mensajes y dudas que se están transmitiendo sobre la inmunización.

“Me pidió que transmitiera esta idea, esta necesidad a los que aún no se han vacunado, a los que tienen dudas, porque él ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer. No era negacionista, estaba influenciado por la idea negacionista. Estamos llegando un momento en la sociedad de que no somos conscientes del daño que podemos hacer con ideas falsas, se está jugando con la vida de las personas y su salud posiblemente pueda ser la de ellos mismos, la de sus familiares, su entorno, no todo vale. Por favor, ayúdenos a salvar vidas”, subraya.

Es una preocupación a nivel mundial la circulación de la variante delta, por lo que el llamado del personal de la salud es a acudir a vacunarse, porque la vacuna disminuye los riesgos de sufrir enfermedad grave o fallecer por COVID, de acuerdo con los estudios realizados.