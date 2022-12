Copiloto de Germanwings fue tratado hace años por tendencias suicidas

"Posteriormente hubo más visitas médicas con prescripción de baja, sin que en ella se constataran tendencias suicidas o agresivas", subrayó la Fiscalía en un comunicado, en el que señala que de la documentación confiscada no se desprende que el copiloto, Andreas Lubitz, tuviera "ninguna enfermedad física".

La Policía de Düsseldorf (oeste de Alemania) estimó este lunes que el proceso de identificación de las víctimas de la tragedia aérea de los Alpes llevará semanas, dado el cuidado con el que es necesario actuar y la necesidad de esperar a que concluya la operación de rescate en los Alpes franceses.

Según explica la Policía de Düsseldorf en un comunicado, la comisión especial denominada "Alpes", dirigida por Roland Wolff y formada por alrededor de 100 funcionarios, trabaja en la identificación de las víctimas y también en la investigación de las posibles causas de la tragedia aérea.

Unos cincuenta agentes están dedicados a esta segunda misión desde que se tuvo noticia del siniestro.

El viernes pasado registraron la casa del copiloto en Düsseldorf y, en colaboración con la Policía del vecino estado de Renania-Palatinado, la vivienda que el joven -que presuntamente estrelló de forma deliberada el avión- compartía con sus padres en la localidad de Montabaur.

"Los objetos y documentos incautados han sido en buena medida revisados, pero su evaluación todavía está en marcha", subrayó.

Un portavoz de la Fiscalía de Düsseldorf pidió "paciencia" a los medios de comunicación "ante la presión de los últimos días" y avanzó que, si este organismo tiene alguna novedad, emitirá una nota de prensa, pero no responderá a más preguntas de los periodistas.

Una delegación de la Policía francesa se encuentra en la ciudad para conocer los avances de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades germanas y para informarles de los últimos resultados de los trabajos que se están realizando en Francia.

Un total de 150 personas murieron -la mayoría alemanes y españoles- al estrellarse el pasado día 24 en los Alpes franceses un avión de la compañía Germanwings que hacía la ruta entre Barcelona y Düsseldorf.

Para la identificación de las víctimas, los agentes están visitando, generalmente acompañados de psicólogos, las viviendas de los fallecidos con el fin de encontrar posible material de contraste con los restos que se rescaten de la montaña, como muestras de ADN o huellas digitales.

El proceso de identificación de las víctimas, según los agentes de Düsseldorf, puede llevar semanas, dado no sólo al tacto y la empatía con la que hay que proceder, sino también a la obligatoria minuciosidad y la necesidad de esperar a que concluya la operación de rescate en los Alpes franceses.