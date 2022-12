Copiloto de Germanwings habría estrellado el avión intencionalmente

El copiloto del avión de Germanwings estrellado el martes en los Alpes franceses con 150 personas a bordo inició el descenso de forma manual e "intencionada", indicó el jueves el fiscal de Marsella.

El comandante del vuelo salió de la cabina, al parecer para ir al servicio, y después no pudo volver a entrar, explicó el fiscal, Brice Robin. Después de que el comandante saliera, el copiloto Andreas Lubitz activó de forma manual e "intencionada" el descenso del avión y lo llevó contra las montañas.

El copiloto, de nacionalidad alemana, parecía tener "intención de destruir el avión", señaló el funcionario , y se negó "de forma voluntaria" a abrir la puerta.

Esa información se obtuvo de la grabadora de voz de la cabina, que no registró ninguna palabra del copiloto después de que el comandante abandonara la cabina.

"Había silencio absoluto en la cabina", indicó Robin.

En los últimos minutos del descenso de la aeronave se oyeron golpes en la puerta mientras sonaban las alarmas, añadió.

Justo antes de que el avión se estrellara contra las escarpadas laderas alpinas, la grabación registró los gritos del pasaje.

Las 150 personas que iban a bordo de la nave murieron, y las tareas de identificación de las víctimas ya han comenzado, señaló el fiscal.

Las conversaciones grabadas entre los dos pilotos, explicó el fiscal, comenzaron siendo corteses. Pero las respuestas del copiloto se tornaron "lacónicas" cuando el capitán comenzó a preparar los planes de aterrizaje a mitad del vuelo.

Las autoridades alemanas se encargaron de la investigación sobre el copiloto, dijo el fiscal de Marsella, declinando dar detalles sobre el origen o la religión del piloto. "No creo que sea necesariamente lo que debamos estar buscando", dijo.