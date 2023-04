¿Corazón roto por una infidelidad? Mujer terminó en el hospital tras finalizar relación con su novio

Aunque muchos han sufrido de un corazón roto, Leslie-Anne Smith, una ciudadana de Kansas, Estados Unidos, llevó este sentimiento a otro nivel cuando, en medio del duelo de su figura paterna, descubrió que su pareja la estaba engañando con otra mujer. El estrés de esta situación la llevó a un punto donde, literalmente, terminó en el hospital porque su corazón comenzó a romperse.



Smith, de 31 años, relató que conoció a su expareja en Bumble, después de verlo en varios sitios de citas cristianos. Al pensar que tendrían los mismos valores, comenzaron a salir en mayo de 2021, sin embargo, desde el principio sospechó que hablaba con otras mujeres.

Aunque para junio ya le había dicho que la amaba, empezó a encontrar prendas de ropa íntima, femenina y joyas en la casa de él. Al confrontarlo, el hombre inventó una excusa, pero no parecía tener remordimiento alguno por la situación.

En agosto, falleció su tío, quien prácticamente la sacó adelante, lo cual la dejó devastada. Un mes después se enteró de que su pareja tenía otra novia y esto fue lo que rebosó su calma.

“Me dejó destrozada. Era una acumulación de estas cosas con las que era difícil lidiar”, dijo Leslie a Kennedy News and Media. El estrés comenzó a pasarle factura a su salud, cuando su pulso y su frecuencia cardiaca se dispararon y tuvo que pasar una semana en el hospital, temiendo por su vida.

“Cuando fui al hospital, en realidad no pudieron averiguar qué me pasaba. Hicieron resonancias magnéticas y esas cosas. Mi presión arterial estaría alta, mi pulso estaría alto. No pude dormir. Mi cuerpo estaba débil”, comentó Smith.

El personal de salud le dijo a la sus síntomas se debían probablemente a que padeció del síndrome del corazón roto, también conocido como cardiomiopatía por estrés o síndrome de takotsubo.

La Mayo Clinic explica que este síndrome es una afección cardíaca, regularmente producida a raíz de situaciones estresantes y emociones extremas. Aunque puede ser temporal, algunas personas pueden seguir sintiéndose mal después de que el corazón se cure.

Los especialistas describen que el corazón roto puede manifestarse a través de dolores repentinos en el pecho que pueden asemejarse a un infarto. A pesar de ello, no son lo mismo, pues en el takotsubo solo una parte del órgano es afectada, mientras la otra sigue bombeando sangre.

Con un diagnóstico claro, los médicos tuvieron que colocarle un monitor cardiaco a Leslie-Anne, además que se le recetaron medicamentos para la presión arterial alta y se somete a chequeos regulares con un cardiólogo.

Aunque su cuerpo está recuperándose, la parte sentimental de su corazón parece no haber sanado. “Hay personas que quieren tener una relación conmigo, pero tengo miedo de tener una relación con alguien. Me estaba aferrando a los recuerdos de la gente. Lo he estado guardando todo y no he podido manejarlo adecuadamente”, expresó con sinceridad.

Las mujeres son más propensas a padecer de este síndrome. Otros factores de riesgo están relacionados con la edad, siendo más recurrente en mayores de 50 años, y la salud mental, teniendo mayor prevalencia en personas que tienen o tuvieron cuadros de ansiedad o depresión.

Para prevenir estos episodios, las autoridades en salud recomiendan controlar los sobresaltos emocionales repentinos, especialmente aquellos relacionados con estrés crónico, además de hacer ejercicio, ejercicios de atención plena y buscar redes de apoyo.

“Le diría a cualquier otra persona que sienta lo mismo que se cuide a sí mismo”, aconsejó Leslie.