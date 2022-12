Corea del Norte acusa a EE. UU. de un complot para envenenar a Kim Jong-Un

Señaló que junto a servicios de inteligencia de Seúl han urdido un plan que involucra sustancias bioquímicas.

"Asesinar usando sustancias químicas que incluyen sustancias radiactivas y nanosustancias venenosas es el mejor método, pues no requiere acercarse al objetivo, y sus efectos letales aparecerán después de seis o doce meses", indica el Ministerio de Seguridad del Estado.

CIA y los servicios de inteligencia surcoreanos (IS) han "corrompido ideológicamente y sobornado a un ciudadano norcoreano llamado Kim" para llevar a cabo el ataque contra el líder del país, añade el texto.

El comunicado no da más información sobre cómo el complot fue desbaratado o qué ocurrió con el supuesto espía que habría de llevarlo a cabo.

Esta acusación se produce mientras la guerra dialéctica entre Corea del Norte y Estados Unidos se ha acentuado en las últimas semanas.

Corea del Norte, que intenta dotarse de misiles capaces de hacer ojivas nucleares hasta el continente americano, ha llevado a cabo cinco pruebas atómicas, dos de ellas en 2016. Muchos observadores están convencidos de que el sexto ensayo nuclear es inminente.

Hace pocos días, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, dijo en la ONU que "todas las opciones están sobre la mesa" en relación a Corea del Norte y sus amenazas de realizar pruebas nucleares.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró por su parte dispuesto a resolver solo, si es necesario recurriendo a la fuerza, el problema norcoreano.