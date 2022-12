Corea del Norte lanza dos misiles balísticos de alcance medio al mar de Japón

Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos, y no uno, en la última de sus violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo un funcionario de defensa de Estados Unidos.

"Estados Unidos rastreó el lanzamiento de dos misiles balísticos de Corea del Norte. Se cree que ambos son MRBM", dijo el funcionario, bajo condición de anonimato, refiriéndose a misiles balísticos de mediano alcance.

"Estos lanzamientos son una violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", añadió el funcionario.

Más temprano Corea del Sur dijo que Corea del Norte había lanzado lo que parecía ser un misil de alcance mediano en el Mar de Japón.

El Departamento de Estado estadounidense no confirmó el lanzamiento, pero informó que estaba siguiendo de cerca la situación den la Península de Corea.

"De vuelta hacemos un llamado a Corea del Norte para que evite acciones que aumentan aún más las tensiones en la región y que en vez se concentre en tomar pasos concretos hacia el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales", dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby.

Las tensiones militares no han parado de aumentar en dividida península coreana desde que Corea del Norte llevó a cabo su cuarto ensayo nuclear el 6 de enero, que fue seguido, el mes siguiente, por el lanzamiento de un misil de largo alcance que fue considerado como un velado ensayo de misiles balísticos.

El Consejo de Seguridad de la ONU respondió a estos hechos este mes al imponer a Corea del Norte las sanciones más severas que jamás ha decidido.