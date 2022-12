Corea del Norte retira 53 mil trabajadores en complejo industrial de Kaesong

Esto ocurre en medio de la creciente tensión que se vive en la península coreana y luego de que, hace seis días, el régimen de Pionyang bloqueara el acceso de empleados de Corea del Sur al lugar.

Algunos de los trabajadores de Seúl esperan que se trate de una medida circunstancial.

"Creo que podemos resolver este problema por medio del diálogo con Corea del Norte, porque lo que quieren es amedrentarnos", manifestó Hwang Jung Yeon, empleado en Kaesong.

Por otro lado, China, país aliado del régimen de Pionyang, pidió cordura.

Hong Lei, ministro chino de Relaciones Exteriores, dijo que "se quiere paz y reconciliación, no tensión. Queremos diálogo no confrontación".

Entre tanto, Seúl sostiene que la actividad que se adelanta en la base de Corea del Norte no implica un ensayo nuclear, como lo informó en un principio.