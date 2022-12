Corea del Norte traslada misil tras autorizar ataque nuclear contra EE. UU.

El informe ocurrió horas después que el mando militar norcoreano advirtiera que ha sido autorizado a atacar Estados Unidos utilizando armas nucleares "más pequeñas, livianas y diversificadas". Fue la más reciente amenaza del norte contra Estados Unidos en semanas recientes. La referencia a las armas de menor calibre podría ser una mejora del armamento atómico de los norcoreanos o una bravata.

El ministro de Defensa surcoreano dijo desconocer las razones del traslado del cohete, y que "podría ser para una prueba o un ensayo".

Restó importancia a los medios de comunicación japoneses de que podría tratarse de un KN-08, un cohete de largo alcance que en teoría podría alcanzar Estados Unidos.

Kim dijo a los legisladores de un comité parlamentario que el cohete "tiene un alcance considerable" pero no lo suficiente para alcanzar Estados Unidos.

El radio que describió podría ser el del misil móvil norcoreano Musudan, que tiene un alcance de 3.000 kilómetros (1.800 millas), lo que convierte en blancos potenciales a Corea del Sur y Japón -junto a las bases estadounidenses en ambos países- aunque hay dudas sobre la precisión del cohete.

El Pentágono anunció que emplazará un sistema antibalístico en el territorio estadounidense de Guam, en el Pacífico, para reforzar la protección regional contra un posible ataque.

Los especialistas dijeron que Corea del Norte no ha demostrado que tenga misiles capaces de gran precisión o largo alcance. Algunos sospechan que el cohete de largo alcance mostrado por Pyongyang en un desfile militar era en realidad una maqueta.

"De lo que sabemos respecto al inventario presente, Corea del Norte tiene cohetes de corto y mediano alcance que podrían complicar la situación en la península coreana (y quizá alcanzar Japón), pero no hemos visto prueba alguna de que tenga misiles de largo alcance que puedan alcanzar la zona continental de Estados Unidos, Guam o Hawái" dijo James Hardy, editor para la región Asia-Pacífico del semanario IHS Jane de Defensa, en un análisis reciente.

Kim Kwan-jin indicó que si Corea del Norte prepara una guerra a gran escala, habría indicios como la movilización de diversas unidades, entre ellas de logística y tropa en la retaguardia, pero el mando militar surcoreano no ha detectado preparativo alguno de ese tipo.

Seúl, Corea del Sur