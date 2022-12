Corea del Norte y Corea de Sur mantienen diálogo de alto nivel aprovechando el acercamiento olímpico

Ha sido el más significativo después de casi 69 años de distanciamiento y tensiones desde que se separaron en 1948.

La guerra entre las dos naciones se libró entre 1950 y 1953 por el control y estabilidad del territorio.

Gracias a la intervención de Estados Unidos y la ONU hubo una tregua que duró hasta el 2013, cuando Corea del Norte hizo una prueba nuclear.

Desde allí, se reforzaron las fuerzas conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos para hacerle frente a Corea del Norte.

La guerra entre los dos países nunca terminó. Si bien, no se emplean ataques ni bombardeos, la paz nunca se ha firmado.

La tensión en la península se reavivó con las advertencias del líder norcoreano Kim Jong-un sobre un posible ataque nuclear, pero siguen latentes desde la guerra de hace más de medio siglo.

Ahora, los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en Corea del Sur, han sido un escenario de acercamientos políticos entre los dos países, que desde los juegos de Turín en el 2006 no desfilaban bajo una misma bandera.

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, ha sido la delegada para visitar el evento deportivo, allí, en medio de un encuentro, extendió una invitación al presidente de corea del sur, Moon Jae-in, y le entregó una carta personal de su hermano en la que expresa su deseo de mejorar las relaciones intercoreanas y una invitación a participar en una cumbre en Pyongyang, capital norcoreana.

Moon no aceptó de inmediato la invitación, pidió que se crearan las buenas condiciones y exhortó al norte a buscar de forma más activa el diálogo con Washington.