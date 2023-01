Correos de funcionario que pedía frenar ayuda a Ucrania atizan debate en EE. UU.

La Navidad le llega al presidente Donald Trump con un “regalo” incómodo: una serie de mensajes que lo comprometerían.

Unos 90 minutos después de la llamada en julio pasado del presidente de EE. UU., Donald Trump, a su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, un funcionario de la Casa Blanca solicitó detener la ayuda militar a ese país, según correos difundidos este domingo, que atizaron el debate sobre el juicio político al mandatario.

El funcionario, identificado como Michael Duffey y quien es director asociado de Seguridad Nacional, pidió, "con base en la orientación" que había recibido y a la luz del plan de la Administración de Trump de revisar el plan de asistencia a ese país, a los funcionarios del Pentágono que frenaran la entrega.

"Dada la naturaleza delicada de la solicitud, agradezco que mantengan esa información en secreto", agregó Duffey en un mensaje del 25 de julio a la Contralora del Pentágono Elaine McCusker y otros, revelado por el diario The Washington Post y la cadena CNN.

Los documentos, obtenidos por The Center for Public Integrity tras la orden de un juez, muestran, según CNN, que la llamada entre los gobernantes se produjo entre las 9.03 y las 9.33 del 25 de julio, y que un correo de Duffey está sellado a las 11.04, mientras que ese mismo mensaje aparece en otro lote con hora 15.03.

Los mensajes se conocieron después de que la oposición demócrata aprobó el pasado miércoles los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en contra de Trump, quien es el tercer mandatario en enfrentar un juicio político en la historia del país.

El proceso tuvo como detonante una filtración en septiembre desde el interior de la Casa Blanca sobre un controvertido favor que el mandatario pidió al líder ucraniano durante su conversación telefónica.

La filtración, atribuida a un agente de la CIA asignado a la Casa Blanca que informar a los servicios de inteligencia sobre una conversación telefónica de julio entre Trump y Zelenski en julio pasado, animó a los demócratas a impulsar ese proceso.

En esa llamada, Trump presionó a Zelenski para que investigara a su rival político y exvicepresidente, el demócrata Joe Biden -actual precandidato de su partido a las elecciones de 2020-, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país.

"Este correo electrónico de Michael Duffey, aproximadamente 90 minutos después del llamado del presidente Trump con el presidente de Ucrania, es una razón más por la que necesitamos que Duffey y otros testifiquen en el juicio en el Senado", defendió el senador demócrata Chuck Schummer en su cuenta de Twitter.

Además, pidió al gobernante difundir los correos y permitir que sus "hombres" testifiquen bajo juramento. "¿De qué estás asustado", preguntó.

Schummer propuso a nombre de los demócratas que para el juicio político en el Senado se cuente con nuevos testigos como el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton y el jefe interino de Gabinete, Mick Mulvaney, así como con Duffey y el asesor del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Robert Blair.

El senador republicano Ron Johnson defendió en una entrevista con la cadena ABC y citada por medios locales que el presidente "estaba preocupado por si los dólares de los contribuyentes" deberían "gastarse o no en un país donde ha habido casos comprobados de corrupción".

Mientras que la portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Rachel Semmel, señaló en un comunicado enviado a CNN que es "irresponsable" vincular la retención de fondos con la llamada telefónica, al puntualizar que esa decisión se anunció en una reunión el 18 de julio.

"Sacar una línea de un correo electrónico y no abordar el contexto es engañoso e inexacto", argumentó.