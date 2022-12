Corte Constitucional de Guatemala anula sentencia contra Ríos Montt

En una decisión dividida, tres a dos, los magistrados del máximo tribunal de este país centroamericano resolvieron a favor de José Ríos Montt un "ocurso en queja" presentado por sus abogados defensores, por medio del cual pretendía detener el proceso.

En la resolución, la CC ordenó regresar todo lo actuado dentro del juicio a partir del 19 de abril pasado, bajo el argumento de que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo no resolvió una recusación planteada en contra de dos miembros de esa judicatura por el abogado Francis García Gudiel, defensor de Ríos Montt.

El fallo de la CC, además de anular la sentencia condenatoria de 80 años de prisión emitida por esa judicatura en contra de Ríos Montt, también dejó sin efecto la absolución que favoreció al también general retirado José Rodríguez, antiguo jefe de Inteligencia Militar, quien deberá sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados.

Martín Guzmán, secretario de la CC, en una rueda de prensa en la sede de ese tribunal, explicó que "todo lo actuado a partir del 19 de abril" queda anulado, incluyendo, por lo que deberá repetirse todas las diligencias realizadas dentro del juicio de ese día hasta el 10 de mayo, cuando fue emitida la sentencia condenatoria.

Guzmán explicó que quienes votaron a favor de esa decisión fueron el presidente de la CC, Héctor Pérez Aguilera, y los magistrados Alejandro Maldonado y Roberto Molina, mientras que Mauro Rodriguez Chacón y Gloria Porras, se opusieron.

Ríos Montt, de 86 años, quien gobernó de facto Guatemala, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y Rodríguez, quien fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército durante ese período, enfrentan cargos de genocidio y crímenes de guerra.

El tribunal consideró que el exjefe de Estado "no hizo nada" por detener la violenta represión desatada por el Ejército bajo su mando en contra de los indígenas de la etnia ixil, en el marco de la guerra interna que vivía el país.

En la sentencia emitida el 10 de mayo, el tribunal declaró a Ríos Montt "responsable" como "autor" de los delitos por los que fue enjuiciado, y absolvió a Rodríguez por considerar que no se demostró su responsabilidad.

Según el tribunal, el 5,5 % de los indígenas ixiles fueron asesinados por el Ejército durante el período en que Ríos Montt gobernó de facto Guatemala, por ser considerados "enemigos del Estado".

Ciudad de Guatemala