Corte de apelación le ratifica a Trump que no puede bloquear a gente en Twitter

Un juez le había dicho que usaba "la discriminación por puntos de vista", una violación de los derechos constitucionales de población con ideas contrarias.

El tribunal obvió la cuestión del derecho de libertad de expresión del presidente en una plataforma privada de internet bajo la Primera Enmienda de la Constitución, ya que Trump había creado un foro público sobre la actividad de la Casa Blanca.

"La Primera Enmienda no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluya a personas de un diálogo en línea, de otra forma abierto, porque expresaron opiniones con las que el funcionario no está de acuerdo", argumentaron los jueces en un escrito de 29 páginas.

La sentencia se produce después de que un grupo de usuarios de Twitter y el Instituto Knight First Amendent de la Universidad de Columbia presentaran una demanda en la que acusaban a Trump de bloquear indebidamente comentarios de sus opositores políticos.

Los demandantes, entre ellos un profesor de la Universidad de Maryland, un oficial de policía de Texas y un humorista de Nueva York, dijeron que fueron bloqueados por la cuenta del presidente @realDonaldTrump después de criticar sus políticas en Twitter.

La respuesta legal de Trump fue que no está actuando de forma oficial cuando bloquea usuarios, un argumento desestimado por la corte.

"El presidente y varios miembros de su administración han descrito su uso de la cuenta como oficial", dijo la corte de apelación.

"Concluimos que la prueba de la naturaleza oficial de la cuenta es abrumadora. También concluimos que una vez el presidente ha escogido una plataforma y abierto su espacio interactivo a millones de usuarios y participantes, no puede excluir selectivamente a aquellos con puntos de vista con los que no está de acuerdo".

Decepción en la administración Trump

La administración Trump puede aún recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir esta sentencia.

"Estamos decepcionados por la decisión del tribunal y estamos explorando posibles recursos", dijo Kelly Laco, una portavoz del Departamento de Justicia.

Para el Instituto Knight, "las cuentas de los responsables públicos en las redes sociales se encuentran ahora entre los espacios más importantes para la discusión de las decisiones gubernamentales".

El fallo de la corte de apelación "permitirá asegurar que las personas no sean excluidas de estos espacios simplemente por sus opiniones, y que los funcionarios públicos no estén aislados de las críticas de sus ciudadanos", dijo Jameel Jaffer, director de la organización.

También "ayudará a garantizar la integridad y vitalidad de los espacios digitales, que son cada vez más importantes en nuestra democracia", agregó Jaffer.

