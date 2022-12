Corte de pelo de Cristiano Ronaldo, ¿homenaje a niño con cáncer?

Espectadores de todo el mundo quedaron asombrados cuando vieron a Ronaldo con un particular corte de cabello en su último partido durante el Mundial contra los Estados Unidos.

Medios de comunicación del mundo especularon que se trataba de una campaña de solidaridad con un pequeño de 10 meses que padecía cáncer y sería sometido a una operación en la que le quedaría una cicatriz en su cabeza. Entonces que el jugador hizo la marca en su cabello para acompañar al menor en su recuperación.

Se aseguró, además, que el jugador del Real Madrid había costeado por completo la cirugía del bebé tras conocer que se realizaría una subasta con una de sus camisetas para recoger fondos para la cirugía.

Luego de la polémica que causó el peinado del ganador del balón de oro, se conoció que la madre del menor publicó en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje:

“Ya que he visto que por las redes sociales se está divulgando el rumor de que Cristiano Ronaldo se ha hecho un corte de pelo en honor a la cicatriz que le ha quedado a Erik por la operación.

Mi hijo no ha sido operado. En su momento Cristiano Ronaldo dijo que pagaría parte del coste de la operación cuando tuviese que someterse a ella, pero aún por suerte no ha llegado ese día.

Decir que sigo y seguiré eternamente agradecida a Cristiano Ronaldo, a la persona de su entorno que habla conmigo y le retransmite el estado de mi hijo, y a toda la gente anónima que ha ayudado desinteresadamente a mi pequeño! Gracias a todos de nuevo!"

El niño, que aún espera la intervención quirúrgica, padece de displasia cortical y sufre cerca de treinta ataques epilépticos al día.