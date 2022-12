Cortejo fúnebre de Fidel Castro llegó hasta Camagüey

La caravana que lleva las cenizas de Fidel Castro retomó su marcha luego de pasar por Camagüey.

Luego de tres días de homenajes en La Habana, la urna de madera que contiene las cenizas del líder de la Revolución cubana comenzó el miércoles un recorrido por 13 de las 15 provincias de Cuba, desandando el camino que lo llevó junto a sus barbudos hasta la entrada triunfante en La Habana el 1 de enero de 1959.

Previamente, en Santa Clara, las cenizas de Fidel Castro fueron llevadas al monumento donde reposan los restos de Ernesto Che Guevara. La población fue el lugar en el que Fidel y el Che, íconos de la rebeldía, se vieron por última vez en 1966, antes de que el argentino fuera ejecutado en Bolivia un año después.

"Vivieron como quisieron"

"Van a estar al final juntos, como mucho tiempo atrás estuvieron en la guerrilla", afirmó emocionada Madeline Villegas, de 31 años.

Cinco excombatientes del ejército rebelde desempolvaron sus medallas para despedir al "Comandante en Jefe". Con el pecho henchido, oyeron sonar el himno cuando la caravana con los restos de Fidel Castro se detuvo frente a la la biblioteca José Martí, en el centro de la ciudad.

Secundino Díaz, un comerciante jubilado de 87 años, apenas lo podía creer: el "Che" Guevara y Fidel otra vez juntos. "Es muy simbólico que sus restos hayan reposado aquí", comentó, y agregó: pocos como ellos dos "vivieron como quisieron".

Fidel Castro conoció a Ernesto Che Guevara en México en 1955 por intermedio del hoy presidente Raúl Castro.

Treinta años después de su muerte en Bolivia en 1967, el Che fue enterrado con honores en una ceremonia en Santa Clara encabezada por Fidel Castro. La relación entre ambos fue tan estrecha que Castro llegó a admitir que soñaba con él años después de su muerte.

"Pasa el tiempo y, a veces, uno sueña con el compañero que murió, y lo ve vivo, y conversa con él", dijo en la entrevista con Ignacio Ramonet, publicada en el libro Cien horas con Fidel.

Cubierta por la bandera cubana, la urna de cedro con las cenizas de Fidel Castro partió el miércoles desde La Habana sobre un armón adornado con flores blancas que arrastra un vehículo militar.

El recorrido seguirá este viernes por las provincia de Ciego de Avila.

Las cenizas de Castro serán depositadas finalmente el 4 de diciembre en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, donde descansan los restos del también icónico José Martí, héroe de la independencia cubana.

¿Qué pasará ahora?

La muerte de Fidel reaviva las preguntas sobre el futuro del socialismo en Cuba, y de las relaciones con Estados Unidos ahora que Donald Trump se instalará en la Casa Blanca.

"El cubano no es político, no le importa la política, lo que queremos son cambios económicos. Ya mismo", dijo José Arnocha, un taxista de 37 años.

El modelo de economía planificada hizo agua con el colapso del bloque comunista, y hoy Raúl Castro lleva a cabo una cauta apertura al trabajo privado y la inversión extranjera, al tiempo que alienta una histórica aproximación con Washington.

El hermano menor de Fidel asumió el poder en 2006 a raíz de una enfermedad intestinal que obligó al máximo dirigente de la Revolución a soltar las riendas del país. La gran pregunta es qué pasará a partir de 2018, cuando Raúl Castro, de 85 años deje el poder, tal como prometió.

"De muchas maneras, la muerte de Fidel simbólicamente marca el fin de una era y el inicio de una era post Castro, una vez que Raúl se retire también de la vida pública", comentó a la AFP Jorge Duany, director del Cuban Research Institute.

"Sin la sombra de su hermano mayor, Raúl puede sentirse más libre de poner en marcha" más reformas, agrega.

Resta ver qué ocurre con Trump, quien amenazó con cancelar la aproximación a Cuba si no obtiene de la isla más apertura económica y compromiso con los derechos humanos.