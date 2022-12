Costa Rica, paralizada por visita de Obama

El Gobierno costarricense declaró asueto este viernes con el fin de minimizar el flujo de vehículos y transeúntes por la ciudad ante la visita de Obama, que llegará al país hacia las 14.00 hora local procedente de México.

Al ser día festivo no hay clases en los centros educativos de la capital ni actividad en las entidades públicas, mientras las calles están adornadas con banderas de Estados Unidos y de los países centroamericanos, así como con mensajes de bienvenida para uno de los hombres más poderosos del planeta.

Tres helicópteros militares Black Hawk, que no están artillados, vuelan por el cielo de San José desde inicios de la semana para vigilar las vías por las cuales se movilizará el mandatario estadounidense.

Esta ruidosa presencia en el cielo llama más la atención en un país que no tiene ejército desde 1948 y cuya Policía apenas cuenta con un vetusto avión, algunas avionetas y pequeños helicópteros.

Por eso esta semana fue común observar en las calles de San José a los transeúntes detenidos mirando hacia el cielo y señalando hacia las aeronaves que sobrevolaron en formación a poca altura.

Pero más que los helicópteros lo que ha alterado la rutina de la ciudad es el fuerte dispositivo de seguridad que rodea la visita del presidente de EE. UU.

Un tramo de 20 kilómetros de la carretera interamericana, la principal vía del país, el que lleva del aeropuerto a la ciudad va a estar cerrado prácticamente toda la tarde para que Obama y los presidentes de Centroamérica y República Dominicana puedan desplazarse con seguridad antes de su reunión de esta noche.

También están cerrados el Paseo Colón y la Avenida Segunda, las principales vías de ingreso a San José.

A aquellos que sueñan con convertirse en millonarios mediante la lotería, la visita de Obama, quien estará en Costa Rica hasta el sábado al mediodía, también les alterará sus planes.

La Junta de Protección Social de San José, encargada de la lotería nacional, anunció que este domingo no habrá el tradicional sorteo, que pasará al lunes, a causa de los operativos de seguridad.

La Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) emitió unas recomendaciones para los huéspedes que han llamado la atención.

"Aconsejamos a los huéspedes a no acercarse a las ventanas de los hoteles con cámaras fotográficas, pues podrían confundir a la seguridad internacional", indicó la CCH en un comunicado.

Según una encuesta del mes pasado, el 78% de los costarricenses tiene una opinión favorable de Obama.

San José (Costa Rica)