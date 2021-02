Costosas multas y hasta cárcel para viajeros que incumplan cuarentena al llegar a Reino Unido

Este lunes empezó la cuarentena en hoteles asignados por el Gobierno británico para los viajeros de los países incluidos en la "lista roja", el mismo día en que el Reino Unido inició una nueva etapa en el programa de inmunización contra el COVID-19, con la vacunación de los mayores de 65 años.

Así las cosas, la cuarentena en hoteles ha comenzado a aplicarse para los británicos, irlandeses y los residentes en el Reino Unido que entren a partir de este lunes en Inglaterra y que en los últimos diez días hayan estado en alguno de los 33 países que integran la "lista roja", entre ellos Portugal, Sudáfrica y Sudamérica.

El objetivo es reforzar las fronteras ante la aparición de nuevas variantes del coronavirus , como la sudafricana y la brasileña, ante la inquietud de que las vacunas sean menos efectivas con esas cepas.

Hoteles designados

Los viajeros de países en riesgo que llegaron a los principales aeropuertos de Inglaterra, entre ellos Heathrow y Gatwick, fueron conducidos en autobuses a los hoteles designados por el Gobierno para hacer la cuarentena obligatoria de 10 días. Como parte de este programa, los pasajeros deberán hacerse cargo del coste, fijado en 1.750 libras (1.994 euros) por persona, mientras que son 16 los hoteles asignados, con 4.962 habitaciones, según el ministerio de Sanidad.

Estas medidas corresponden a Inglaterra, pero el Gobierno ha indicado que trabaja con las autoridades autonómicas de las otras regiones para que apliquen reglas similares.

Publicidad

Los afectados no podrán salir de sus habitaciones y habrá vigilancia para asegurar que cumplen con las medidas.

Quienes se nieguen a realizar la cuarentena en los hoteles pueden afrontar una multa de hasta 10.000 libras (11.300 euros). Estas decisiones han causado controversia.

Mariana Aristizábal, colombiana que trabaja en Londres, señaló: "Sigo pagando el alquiler por un cuarto que no uso. Entonces, terminan siendo como 2.500 libras para poder regresar en un momento en donde todos estamos muy cortitos de trabajo, en donde casi no hay dinero, no puedo, es imposible”.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, declaró este lunes a la emisora Times Radio que este sistema ha empezado "sin contratiempos" desde que entró en vigor esta madrugada a las 04.00 GMT.

"Con la aparición de nuevas variantes hay que ir más lejos (en las medidas). Las reglas que entran hoy en vigor reforzarán el sistema de cuarentena y aportarán otro nivel de seguridad en las fronteras contra las nuevas cepas", añadió.Desde este lunes también, el Reino Unido pide otras dos pruebas de COVID-19 a la que ya se exige a todas las personas antes de iniciar el viaje a este país, donde, además, están obligados a cumplir con una cuarentena de 10 días, en sus domicilios o donde están alojados.

Se trata de una primera prueba en el segundo día de sus diez días de cuarentena y la segunda en el octavo día. Los que hacen la cuarentena en los hoteles, también deben hacerse estos dos test.

Publicidad

Estas medidas se aplican mientras avanza el plan de inmunización en el Reino Unido, donde más de 15 millones de personas han recibido la primera de las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 , ya sea la de Pfizer/BioNTech o la de Oxford/AstraZeneca.Desde este lunes, ese programa entró en una nueva etapa al empezar con la vacunación de los mayores de 65 años, después de que los cuatro grupos más vulnerables hayan recibido la primera dosis.