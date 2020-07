COVID-19, sin signos de desaceleración en América Latina: van 167 mil muertes

La pandemia del COVID-19 sigue avanzando de manera preocupante en el mundo, mientras que en América Latina no hay signos de desaceleración. Brasil con más de 2 millones 150 mil contagios y más de 81 mil muertos sigue a la cabeza, al tiempo que su presidente, Jair Bolsonaro, no se recupera del virus.

El mandatario, en una nueva prueba, volvió a dar positivo, por lo que tendrá que permanecer en cuarentena.

Y México, con 356 mil 255 contagiados y más de 40 mil muertos siguen siendo los más azotados de la región.

A pesar de las cifras, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en que la pandemia "va a la baja".

Tras casi cinco meses del primer contagio y 51 días después de iniciar su "nueva normalidad", México reportó el martes 6 mil 859 nuevos casos y 915 decesos.

Las cifras muestran que el brote "sigue en la fase de transmisión activa" con "aumentos importantes", explica este miércoles a EFE Rosa María Wong, responsable del laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Publicidad

El presidente López Obrador aseguró este miércoles que lo más importante para evitar contagios de COVID-19 es cuidarse y cumplir las recomendaciones por encima del uso de cubrebocas.

"Lo más importante es que hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho no enfermarnos, en este caso no contagiarnos, de nuestra actitud", aseveró en su conferencia diaria desde el palacio nacional.

El mandatario defendió que el uso de cubrebocas "no tiene que ser por decreto, por orden" ya que los ciudadanos son "mayores de edad" y saben cuidarse.

En otros países, el temor a la segunda ola aumenta ante la aparición de preocupantes rebrotes. Australia anunció el miércoles 502 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta jamás registrada en el país. En Tokio, sus autoridades también llamaron el miércoles a los habitantes a quedarse en casa en los días venideros.