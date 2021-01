COVID se ensañó con un convento donde 47 monjas enfermaron y 9 murieron

La Casa Provincial de San José en Latham, Nueva York, de las Hermanas de San José de Carondelet, vive un drama desde octubre por cuenta del coronavirus , que ha infectado a 47 monjas de las 140 de las que residen allí. Nueve fallecieron.

Las víctimas fatales tenían entre 84 y 98 años y perdieron la batalla contra la pandemia entre el primero y el 22 de diciembre.

“Lamentamos la pérdida, no solo de nuestras nueve hermanas que han sucumbido a esta terrible enfermedad, sino también la pérdida de todas las vidas durante esta pandemia en todo el mundo”, dijo la hermana Joan Mary Hartigan, directora de la provincia de Albany, en un comunicado publicado por The New York Times.

Aunque la mayoría de las religiosas infectadas se ha recuperado, tres de ellas siguen en tratamiento.

Más de 357.000 personas han muerto en Estados Unidos por la pandemia y alrededor de 21 millones se han contagiado de coronavirus.

No es el primer caso fatal que se ha registrado en un convento de ese país a causa del COVID-19.

En julio se reportó la muerte de 13 monjas en Michigan . La primera falleció el Viernes Santo.