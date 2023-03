Creadora de contenido para adultos se citó en parque con seguidores y tuvo relaciones con ellos

Jésica Fux es una creadora argentina de contenido para adultos, erótico y porno , que en el pasado ha creado varias polémicas. A finales de 2021 se desnudó frente al Monumento de la Bandera y, meses antes, se había quitado la ropa frente a un grupo de militares que estaba haciendo guardia y esperaba la llegada del presidente Alberto Fernández.

En las últimas horas volvió a generar debate luego de que convocara a seguidores al Parque Independencia, de la ciudad de Rosario. Una vez se encontró con ellos, se desnudó y les hizo un baile erótico.

Jésica Fux había publicado un video en sus redes sociales: “A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo y todo lo que quieran, pueden venir seguidoras también. A cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear para que tres personas puedan venir a c... conmigo. Voy a transmitir todo en vivo”. Luego indicó: “No se pierdan la oportunidad de c... conmigo”.

“La última vez que cité a 30, uno solo me pudo c... No puedo estar con todos, no funcionó. Opto por esta opción que siento va a ser más copada”, agregó en el video, que rápidamente se hizo viral.

El día del ‘evento’, la mujer realizó un baile erótico para todos sus seguidores, que subió a su canal de Instagram. Luego les repartió un número a cada uno de los que fueron al parque; tres de ellos salieron ganadores, por lo que se los llevó a un apartamento que había alquilado para cumplirles el premio.

“Me hicieron regalitos también, conocí un montón de seguidores, estuvo hermoso. Les hice showcito, beboteo”, dijo la creadora de contenido porno en sus videos.

Pese a estar en un lugar público señaló que nadie la interrumpió o molestó. “Nadie me vino a interrumpir. A lo sumo se asomaba gente que estaba entrenando, pero tenía una barrera humana y podía hacer todo tranquilo. Después sorteé la tanga, el que ganó se la puso en la cabeza como un trofeo. La pasé hermoso”, dijo Jésica Fux.

Por supuesto, la joven decidió sacarle jugo a su contenido erótico. Realizó un video con “los mejores momentos del encuentro” (con imágenes explícitas), que los seguidores pueden ver pagando. Claro, las críticas no se han hecho esperar, especialmente de quienes consideran que los espacios públicos se deben respetar y que siempre hay límites.