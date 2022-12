Crean sostén que da choques eléctricos para combatir violadores

El dispositivo está equipado con un circuito que posibilita los choques eléctricos y sensores de presión, según su ficha técnica publicada por la Sociedad de Investigación e Iniciativas para Tecnologías e Instituciones Sustentables (Sristi, por sus siglas en inglés) de India.

El Society Harnessing Equipment, como es conocido en inglés, también incluye módulos de localización satelital GPS y GSM y sus desarrolladores trabajan para sincronizarlo con teléfonos inteligentes a través de bluetooth e infrarrojo.

El objetivo es que los sensores de presión identifiquen una agresión y el teléfono pueda enviar instantáneamente mensajes de ayuda con la ubicación exacta.

La parte interna del sostén se encuentra aislada por un plástico, para que las descargas no afecten a su portadora, según la Sristi.

La creación del dispositivo se basó en una estadística observada en el país con más de 21.000 violaciones registradas en 2011: la mayoría de los intentos de violación o de acoso en el transporte contra mujeres inician hacia los senos, según una encuesta referida por la Sristi.

El sostén fue desarrollado por Manisha Mohan, una estudiante de Ingeniería Aeronáutica, además de su compañera Rimpi Tripathy y su compañero Niladri Basu, ambos de Ingeniería en Instrumentación y Control; todos estudian en la Universidad SRM en Chennai.

Manisha y Rimpi concibieron su proyecto después de estudiar en una escuela de monjas, donde les enseñaban a ser lindas y a sonreír a todos para no tener problemas en la vida, según el comunicado de la Sristi.

"Después de entrar al mundo cruel y real, nos dimos cuenta de que nuestra sonrisa no podía durar mientras la amenaza hacia nuestra pureza e integridad persistiera", indicaron las estudiantes.

El número de violaciones reportadas en India aumentó de 2.487 en 1971 a 21.206 en 2011, según cifras oficiales. La mayoría de las mujeres en el país tienen historias de acoso y abuso en el transporte público o en las calles, según el Consejo Indio de Relaciones Globales.

"Debido a que los legisladores tardan mucho en emitir leyes justas y aun después de eso las mujeres están inseguras (...) tuvimos la idea de la autodefensa que protege a las mujeres de acoso doméstico, social y en el trabajo", indicaron las creadoras.

"Estamos decididas a hacer que este proyecto sea implementado fácilmente".

El proyecto ganó el premio anual de Innovación Tecnológica Juventud Gandhiana, otorgado por el Sristi y el sitio Techpedia.in, dedicado a promover la cultura de la innovación entre los jóvenes del país.

