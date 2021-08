Tras escándalo sexual, crece rechazo a Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York

Las presiones contra el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo para que renuncie se incrementan con el paso de las horas. El mandatario desestimó las denuncias de acoso sexual y se niega a dar un paso al costado, al tiempo que legisladores estatales amenazan con destituirlo y sus víctimas piden consecuencias.

El gobernador de Nueva York está solo y contra las cuerdas.

"Primero, quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie inapropiadamente o hice aproximaciones sexuales inapropiadas. Tengo 63 años. He vivido mi vida entera bajo el escrutinio público. Simplemente no es lo que soy, y no es lo que he sido", dijo Andrew Cuomo.

Andrew Cuomo desestima hallazgos de investigación

Su defensa frente a la investigación independiente que lo halló culpable de acoso sexual al menos contra 11 mujeres es un desafío a las voces que hoy piden su renuncia; las más agudas, las de sus víctimas.

Entre ellas Charlotte Bennett, la segunda mujer que salió públicamente a denunciar que el gobernador de Nueva York la había acosado y que ahora, en entrevista con CBS, pide que si no renuncia, sea destituido.

"El gobernador rompió la ley federal y estatal cuando me acosó sexualmente a mí, a actuales y a antiguas asesoras, y tenemos la responsabilidad de tener en cuenta estos hechos. Y si no está dispuesto a dar un paso al costado, entonces tenemos la responsabilidad de actuar y destituirlo", declaró la mujer.

¿Será destituido el gobernador de Nueva York?

El juicio que ya se está cocinando. El presidente de la Asamblea de Nueva York, del mismo partido que el gobernador Andrew Cuomo, aseguró en un comunicado que es "abundantemente claro que el gobernador, no puede continuar en su cargo" y que avanzarán en el proceso de destitución.

El gobernador ha perdido el respaldo de su partido, desde el nivel más bajo, hasta la Casa Blanca.

"Creo que él debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir si lo destituye", aseguró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo: “Claramente hay motivos para el enjuiciamiento, pero lo más importante ahora mismo es que el gobernador renuncie”.

Andrew Cuomo publicó fotos como defensa

Además de su defensa en video, el gobernador Cuomo publicó una respuesta de 86 páginas de las cuales 60 son fotos de él abrazando y besando a políticos y personalidades.

Asegura que hay perspectivas culturales y generacionales que él no ha sabido apreciar.