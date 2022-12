Creo que nada ha cambiado con visita de Uribe: colombiano congresista de EE. UU.

El estadounidense Rubén Gallego, congresista de Arizona e hijo de madre colombiana, habló con Noticias Caracol sobre varios temas, entre ellos el tema migratorio, las negociaciones con Cuba y la reciente gira del expresidente Uribe en Norteamérica.

El congresista demócrata dijo que la reciente la reciente visita del expresidente Uribe a Washington no produjo resultados. “Creo que nada ha cambiado, muchas personas acá quieren ver que el proceso de paz continúe” indicó Gallego.

Frente a la reforma migratoria impulsada por el presidente Obama y torpedeada por sectores republicanos, el congresista aseguró que es cosa de tiempo para que todo se solucione. Estimó que hará falta tan solo medio año.

Sobre cuba, Gallego se mostró abierto a la normalización de las relaciones con la isla. “Es tiempo ahora de que Estados Unidos cuba paren la historia que tienen y empecemos un nuevo futuro juntos”, declaró.

No obstante, Gallego, quien integró ek Ejército estadounidense, se mostró contrario a ceder a algunas de las peticiones de los cubanos, como devolver la base de Guantánamo.

En relación con el proceso de paz, en específico sobre la designación de Bernard Aronson como enviado especial, opinó: “andamos mandando a nuestro mejor hombre para trabajo y a mí me da mucho orgullo que estemos haciendo eso”.

El congresista gallego también dijo que el Congreso de Estados Unidos ya empezó a trabajar para anticipar la forma para ayudar a Colombia en el postconflicto.