Creyó que su cansancio era producto de una sobrecarga laboral, pero el diagnóstico fue devastador

Una mujer de 33 años, dueña de un negocio de belleza, fue al médico por un cansancio extremo que, pensó, era producto de una sobrecarga laboral, pero el diagnóstico final fue devastador.

Melissa McNaughton estuvo en donde su doctor de cabecera, quien le recomendó algunos exámenes, entre ellos, el de hierro, pero después de ver los resultados la citó para entrar en detalles sobre cuáles eran realmente las causas de sus síntomas.

La mujer, residente en Glasgow, Escocia, le contó al medio Daily Record que cuando llegó a la sala para verse con el médico se sintió "enferma de miedo", pues en el lugar había muchos avisos que hacían referencia al cáncer y los efectos de los tratamientos.

"Me sentí enferma de miedo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me senté y una de las enfermeras se me acercó y me dijo: '¿Estás aquí para la quimioterapia hoy?' Dije: 'No tengo idea de por qué estoy aquí'. Luego corrí al baño y tuve un ataque de pánico", comentó Melissa.

Y no fue para menos, luego de reunirse con el doctor, supo que había un 99% de posibilidades de que tuviera leucemia mieloide crónica (LMC), un cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Durante el devastador diagnóstico la acompañaban sus papás y su esposo.

Tras este dictamen, Melissa McNaughton pasó unos primeros días muy débil y deprimida, pero luego, explicó, su "guerrera interna" contraatacó para enfrentar una dura batalla.

"El cáncer tendrá que acostumbrarse a vivir conmigo porque de ninguna manera voy a dejar que me venza. Todavía estoy sonriendo y no voy a parar", puntualizó a la vez que recomendó a otras personas realizarse análisis de sangre oportunamente.