Crisis en Grecia: Sarkozy dice que falta de líderes aumenta inestabilidad

El líder de la oposición conservadora en Francia, Nicolas Sarkozy, criticó hoy la "ausencia de liderazgo" en Europa, lo que "aumenta la inestabilidad", por lo que reclamó al presidente de su país, François Hollande, que restablezca el eje franco-alemán.

En declaraciones a los medios franceses tras reunirse en Bruselas con los líderes del centro-derecha europeo, Sarkozy consideró que lo sucedido en Grecia evidencia "la poca confianza que despiertan los extremistas, ya sean de izquierdas o de derechas".

El expresidente francés acusó al primer ministro griego, Alexis Tsipras, de "estar dispuesto a aceptar hoy un acuerdo contra el que hacía campaña hace solo ocho días".

"Nunca Europa ha tenido tanta necesidad de liderazgo coordinado de Francia y Alemania. Su ausencia aumenta la inestabilidad. Es necesario que Hollande lo recupere", dijo.

Finalmente, opinó que un compromiso con Grecia es necesario, pero que si éste no es posible, "habrá que estudiar otras opciones", sin concretar cuáles.

La canciller de Alemania, Ángela Merkel, afirmó este domingo a su llegada a la cumbre de la eurozona que "no habrá un acuerdo a cualquier precio" con Grecia y llamó la atención sobre la "pérdida de confianza".

"La divisa más importante está desaparecida. Y eso es la confianza. No habrá un acuerdo a cualquier precio", afirmó Merkel a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de los 19 países que comparten el euro.

La canciller alemana Ángela Merkel señaló también que los líderes examinarán "si se pueden empezar las negociaciones del programa del Fondo de Rescate Europeo (ESM)".

"Si tenemos éxito o no habrá que verlo", añadió.

Los ministros de Economía y Finanzas de los diecinueve socios del euro siguen reunidos, mientras sus líderes llegan a esta nueva cumbre extraordinaria en la que intentarán buscar una salida a la crisis de Grecia en un momento en el que muchos expresaron desconfianza hacia Atenas porque en el pasado no ha cumplido sus promesas.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, decidió por la mañana suspender la cumbre de los líderes de toda la Unión Europea que había convocado también para este domingo.

La reunión del Eurogrupo está en su segundo día sin que los ministros hayan conseguido pactar todavía una declaración conjunta sobre el inicio de las negociaciones del tercer rescate solicitado por Atenas y la lista de reformas que deben acompañarlo.