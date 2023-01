Crisis en Reino Unido: suspenden sesión parlamentaria hasta el 14 de octubre

Será dos semanas antes del Brexit. Expertos dicen que, con esta movida, Boris Johnson busca impedir trabas a una salida de la Unión Europea sin acuerdo.

La reina Isabel II aprobó este miércoles formalmente la petición del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el periodo de sesiones del Parlamento a partir de la segunda semana de septiembre.

El anuncio ha enfurecido a los grupos opositores, que ayer mismo anunciaron su intención de explorar vías para evitar que el país deje la Unión Europea el 31 de octubre de malas maneras, una opción que cada vez parece más cercana.

Tras el receso estival, está previsto que las sesiones parlamentarias se retomen el próximo 3 de septiembre, pero el nuevo calendario desvelado hoy deja apenas margen de maniobra a los diputados contrarios a un "divorcio" abrupto para poder idear nuevos mecanismos legales con los que intentar bloquear ese escenario.

En una misiva enviada por Johnson a los parlamentarios para explicarles sus intenciones, el "premier" insistió en que dispondrán de un "margen amplio" para poder debatir el "brexit" antes de la celebración del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, que resultará clave para este país.

El político ha asegurado que es "totalmente incierto" que tras su anuncio se esconda una segunda intención de atar las manos de los detractores del "no deal" y ha defendido que obedece a la intención de su Gobierno de "sacar adelante una ambiciosa y valiente agenda legislativa" sobre la que podrán votar en octubre.

En ella, agregó, lograr un posible acuerdo de "brexit" con Bruselas será uno de los "temas centrales" y "prioritarios".

"Tengo la intención de sacar adelante una nueva, ambiciosa y valiente agenda legislativa para la renovación de nuestro país tras el 'brexit'", notificó.

El Parlamento tendrá la ocasión de votar sobre los planteamientos de la salida del país del bloque comunitario "los días 21 y 22 de octubre", una vez se conozca la decisión de Bruselas, según dijo Johnson.

El aluvión de críticas demoledoras a sus planes ha tensado más la situación política y un grupo multipartito formado por más de 70 diputados valora ya la posibilidad de recurrir a la Justicia para bloquear la suspensión parlamentaria.

El líder de la Cámara de los Comunes, el tory John Bercow, tildó el gesto de Johson de "aberración constitucional", mientras que el líder laborista Jeremy Corbyn ha dicho que supone una "aberración y una amenaza a la democracia".

Corbyn se ha mostrado "espeluznado frente a la osadía del Gobierno de Johnson, que habla de soberanía y, sin embargo, busca suspender el Parlamento para evitar el escrutinio a sus planes para (ejecutar) un temerario 'brexit' sin acuerdo".

El dirigente del principal partido de la oposición se ha dirigido a la reina Isabel II para recalcar que interrumpir la actividad parlamentaria "no es aceptable" y acusar a Johnson de "avasallar la democracia" británica.

Corbyn anunció además que ha escrito a 116 diputados tories e independientes, entre ellos la ex primera ministra Theresa May y el extitular de Economía Philip Hammond, pidiendo su apoyo para respaldar mecanismos con el fin de abortar una salida brusca de la UE.

Precisamente, Hammond opinó que sería "una aberración constitucional impedir al Parlamento pedir cuentas al Gobierno en un momento de crisis nacional. Profundamente antidemocrático".

Por su parte, la ministra principal de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, retó a Johnson a convocar elecciones generales antes del 31 de octubre, opción descartada por el líder tory.

La clausura temporal y durante un periodo corto de tiempo de la Cámara es una medida que se pone en marcha al término de cada sesión parlamentaria -de 12 meses de duración-, si bien esta última ha durado dos años, desde las últimas elecciones generales de junio de 2017.