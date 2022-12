Crisis en Venezuela: Maduro dice querer elecciones y oposición anuncia nuevas protestas

En medio de tensiones se conoció la muerte de una ciudadana que resultó herida en la cabeza durante manifestaciones.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, informó en Twitter del fallecimiento de Almelina Carrillo, de 47 años, que fue "golpeada en la cabeza el pasado 19 abril con una botella de agua congelada lanzada de un edificio en La Candelaria", en Caracas.

"No descansaremos hasta capturar a los responsables de este repudiable crimen", añadió.

Carrillo resultó herida luego de participar en una manifestación en apoyo al presidente Nicolás Maduro el 19 de abril, cuando la oposición también protestó.

Con Carrillo suman 21 las víctimas mortales de la violencia enmarcada en las protestas que la oposición venezolana convocó desde el 1 de abril.

Entretanto, Mesa de Unidad Democrática convocó para este lunes a un plantón nacional en el que participará Lilian Tintori, quien denunció no ve a Leopoldo López desde hace un mes.

Ante esta queja Tareck William Saab, defensor del pueblo, dijo que el preso político podrá recibir visitas a partir de este lunes.

“Elecciones ya”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo querer "elecciones ya", en momentos de alta tensión en el país por las protestas opositoras que exigen su salida del poder.

"Elecciones sí, quiero elecciones ya, es lo que digo yo, como jefe de Estado, como jefe de gobierno", lanzó el mandatario en su programa dominical, al referirse a los comicios regionales.

Maduro dijo hace dos semanas que estaba "ansioso" porque se convocaran las elecciones de gobernadores, que debieron celebrarse en diciembre, y de alcaldes, previstas para este año.

Oposición exige en las protestas que ha realizado desde el 1 de abril que se convoquen a elecciones generales este año. Pero el gobierno ha descartado un adelanto de las presidenciales, previstas para 2018.

"Con el fracaso que han tenido en la Asamblea Nacional (único poder que controla la oposición) estoy seguro que nuestro pueblo le va a pasar factura en cualquier elección que venga y vamos a tener una nueva y buena victoria", aseguró el mandatario, cuyo gobierno tiene un rechazo de 70% en medio de una severa crisis económica, según encuestas.

Después de suspender un proceso para revocar a Maduro en un referendo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso las elecciones regionales para iniciar un proceso de legalización de los partidos que no habían participado en las últimas elecciones.

"Estoy listo para lo que diga el Poder Electoral", insistió Maduro, que llegó al poder en 2013 tras vencer por un estrecho margen a Henrique Capriles.

El presidente invitó una vez más a la oposición a retomar un proceso de diálogo, congelado desde el año pasado luego que la oposición acusara al gobierno de no cumplir con los acuerdos.

"Yo estoy listo para demostrar que hemos cumplido y si no hemos cumplido, cumplirlos", indicó.

"Y le pido al papa Francisco desde aquí que nos siga acompañando en el diálogo porque hay una conspiración en Roma contra el diálogo en Venezuela y aquí también", añadió.