Crisis migratoria en Estados Unidos: cada minuto, cinco personas cruzan la frontera buscando asilo

Crece la preocupación por la crisis migratoria que se registra en la frontera sur de los Estados Unidos. Cada minuto por lo menos cinco migrantes cruzan buscando asilo. La travesía a lo largo del continente tiene en jaque a las autoridades migratorias en países como Guatemala, Honduras y México.



Con el agua al pecho y la mirada fija de las autoridades, 7.000 migrantes avanzan diariamente en el camino hasta la frontera sur de los Estados Unidos, con el objetivo de entregarse a las autoridades y solicitar asilo.

"Esperando a ver cómo doy el brinco para el otro lado, que la verdad, pues qué más me espera, si no me puedo regresar para México", expresó Noe Zelaya, migrante hondureño.

No todos lo logran; en las últimas horas un menor de apenas 4 años de edad murió ahogado, pues la fuerte corriente debido a una crecida del río lo separó de su familia y le cobró la vida.

La travesía de decenas de miles de migrantes, que durante meses atraviesan el continente, está poniendo en jaque a diferentes gobiernos. En Guatemala, las autoridades han rechazado el ingreso de por lo menos 15.000 migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Todos atravesaron la selva del tapón del Darién, frontera entre Panamá y Colombia.

"Le pido a mi familia que los que quieran venir por allí que no lo hagan porque de verdad vimos muchas cosas horribles, niños muertos, mujeres embarazadas, personas con discapacidades que no lo lograron", señaló una migrante venezolana.

Ya en México, las autoridades tratan de ubicar y persuadir a los migrantes para que no arriesguen sus vidas al subir a las partes altas de los trenes de carga, que los llevan hasta la frontera sur con los Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en agosto se registraron más de 232.000 cruces de migrantes en dicha frontera, es decir, cada minuto por lo menos cinco extranjeros ingresan a los Estados Unidos, buscando poder quedarse.