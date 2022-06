Crisis migratoria, uno de los temas álgidos en la Cumbre de las Américas

A 500 kilómetros de una frontera que es escenario de la tragedia humana de la migración, mandatarios del continente ya empiezan, en Los Ángeles, en el marco de la Cumbre de las Américas, a dar sus opiniones de cómo resolver la crisis migratoria que no solo la siente Estados Unidos , sino otros países en el continente.

“Lo que a mí me preocupa y donde tenemos que poner nuestro corazón y nuestro trabajo en el caso de la crisis migratoria es en mejorar las condiciones de vida que como humanidad le podemos ofrecer a quienes están en la obligación de escapar de sus países. Estos no son viajes de placer”, aseguró Gabriel Boric, presidente de Chile.

"No todo ha sido un jardín de rosas y obviamente se han presentado muchos retos y debo mencionar uno y es que si esto ha sido visible a ojos de la comunidad internacional y lo que está claro es que hay muchos compromisos, pero no desembolsos", señaló Iván duque, presidente de Colombia.

Ya sean migrantes venezolanos en Colombia o colombianos y centroamericanos en Estados Unidos, el ambiente político desde Alaska hasta La Patagonia parece volcado por hacerle frente a una crisis creciente, como indica Maureen Meyer, directora de programas de la organización Wola.

"Yo creo que lo que estamos viendo es un fenómeno regional, muy grande, no esperado o no experimentado antes, de no solamente personas mexicanas, centroamericanas, migrando a Estados Unidos, sino un movimiento masivo de personas en la región", dijo.

La administración del presidente de Joe Biden, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, anunció una inversión de 1.900 millones de dólares para el sector privado en Centroamérica, como parte de los esfuerzos para frenar la migración.

No obstante, para representantes de refugiados nicaragüenses, como Edipsia Dubón, el enfoque debe ser otro.

“Si no hay garantías de derechos en nuestros países, les puedes dar todo el dinero del mundo y no va a cambiar la realidad”, señaló la también exdiputada, economista y politóloga.

Se espera que, en el marco de la cumbre, el presidente Joe Biden lidere la firma de la declaración de Los Ángeles sobre la migración, en la que, según lo previsto, los países de la región asumirán compromisos conjuntos para hacerle frente a la crisis.